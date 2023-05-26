Знаменитый корабль-призрак: куда исчез весь экипаж корабля "Мария Целеста" 150 лет назад

В 1872 году парусник был обнаружен без единого члена экипажа, он был целым и неповрежденным, даже груз остался на его борту.

151 год назад, а именно 5 декабря 1872 года примерно в 640 км к востоку от Азорских островов в Атлантическом океане был обнаружен дрейфующий заброшенный парусный корабль под названием "Мария Целеста". На его борту не оказалось ни одного члена экипажа, при этом корабль был не поврежден и весь груз хранился в его трюме. Этот корабль-призрак обнаружила команда другого британского парусника под названием "Деи Грация". Куда же подевался весь экипаж корабля "Мария Целеста" и что с ним произошло? У исследователей есть несколько теорий, пишет IFLScience.

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Еще 5 ноября 1872 года парусный корабль "Мария Целеста" отправился с грузом, состоящим из 1701 барреля (размер одной бочки) спирта из Нью-Йорка, США в Геную, Италия. На борту, кроме капитана Бенджамина Бриггса также находились его жена, его двухлетняя дочь и 7 членов экипажа.

Парусник "Деи Грация" через 8 дней после отплытия корабля "Мария Целеста" также отправился в плавание в Европу, и капитан этого судна Дэвид Морхауз считал, что судно Бриггса должно уже было прибыть в Италию к 5 декабря 1872 года. Но именно в этот день он заметил в 640 км к востоку от Азорских островов дрейфующий корабль и решил выяснить, что случилось.

Покинутая экипажем "Мария Целеста" Фото: Wikipedia

После сближения с "Марией Целестой" команда другого парусника поднялась на борт корабля и не обнаружила ни одного человека на борту. При этом все личные вещи остались на своих местах. Также были обнаружены запас еды и воды на полгода плавания, а также весь груз. Единственное чего не доставало, так это спасательной шлюпки.

Тот факт, что ни одного человека с корабля "Мария Целеста" так и не обнаружили, привело к появлению многочисленных теорий, а сам корабль получил статус корабля-призрака.

Одни исследователи предполагали, что произошло какое-то необъяснимое природное явление, ходили слухи, что на корабль напал загадочный морской монстр или же пираты.

Существовала даже теория, что на самом деле команда "Деи Грация" совершила пиратский налет, но это предположения было вскоре отвергнуто, так как "Мария Целеста" была более быстрым кораблем, да к тому же "Деи Грация" покинула порт только через 8 дней. Поэтому догнать корабль-призрак было невозможно.

Теория о том, что какие-то другие пираты напали на корабль, также вскоре была отброшена, как минимум потому, что весь груз и личные вещи команды остались нетронутыми. Хотя 9 из 1701 бочки со спиртом оказались пустыми.

Теория с тем, что на корабле случился мятеж также не нашла подтверждений, ведь не было никаких следов борьбы, а с другой стороны мятежники должны были высадить капитана и его семью, а сами бы уплыли на захваченном корабле.

Капитан корабля "Мария Целеста" Бенджамин Бриггс Фото: Wikipedia

В то же время стоит заметить, что в трюме корабля было обнаружено небольшое количество морской воды, при этом один из двух насосов для ее откачивания находился в разобранном состоянии. Сейчас некоторые ученые придерживаются теории, что при одном работающем насосе капитан не мог точно оценить количество набранной кораблем воды. Поэтому, когда случился шторм, этой воды стало набираться больше, и чтобы не рисковать жизнью членов своей семьи и команды, капитан мог принять решение о спасении всех на шлюпке. О том, что шторм все-таки был указывает последняя запись в судовом журнале.

Еще одна теория гласит, что капитан мог запаниковать после того, как произошел взрыв спирта и он приказал всем эвакуироваться. Но следов горения обнаружено не было, но в то же время, как уже было сказано выше в 9 бочках не оказалось спирта.

Рисунок корабля "Мария Целеста". Автор и год неизвестны Фото: Wikipedia

Несколько лет назад ученые из Университетского колледжа Лондона решили проверить эту теорию и для этого они использовали газ бутан, помещенный в подобие деревянных бочек. Эксперимент показал, что спирт в бочках на корабле мог также взорваться, как и этот газ, но возникшее пламя быстро исчезло и не осталось никаких следов горения. Поэтому ученые предположили, что именно взрыв мог спровоцировать капитана заставить всех экстренно покинуть корабль.

Ученые считают, что на самом деле весь экипаж мог переместиться в шлюпку, только в качестве меры предосторожности, ожидая будет пожар или нет. Но из-за сильного шторма скорее всего люди с корабля "Мария Целеста", которые находились в хрупкой лодке, погибли.

Но до сих пор исследователи продолжают искать разгадку таинственного исчезновения экипажа с этого корабля и ищут причины того, что же на самом деле произошло на корабле 151 год назад.

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