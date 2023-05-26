Две недели ночи: каким будет суточный цикл колонизаторов на Луне

Можно сказать точно, что у будущих жителей Луны будет очень странный суточный цикл.

Несмотря на то, что люди на Луне побывали в последний раз 51 год назад, спутник Земли остается под пристальным вниманием ученых и космических агентств. В прошлом году Луну впервые за многие десятилетия облетел беспилотный космический корабль. В следующем году Луну смогут облететь уже 4 астронавта, а в 2025-м должна состояться долгожданная повторная высадка людей на спутнике Земли. После этого, уже к концу десятилетия (или в начале следующего) на Луне будет построена первая постоянная база. В более далекой перспективе здесь появится более обширная первая человеческая колония. Конечно же Луна – это не Земля, но будут ли ощущать колонисты смену дня и ночи и как именно это будет происходить? Ответ на этот вопрос может удивить, ведь у будущих жителей Луны действительно будет очень странный суточный цикл, пишет Science Focus.

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По словам астрономов, все люди, оказавшиеся в колонии на Луне, будут наблюдать смену дня и ночи. Но дело в том, что сутки на Луне продолжаются целый земной месяц. То есть на спутнике Земли придется жить две недели ночью, и две недели днем.

Гравитация Земли заставляет Луну немного менять свою форму, то есть спутник немного вытягивается в дальней от нас стороне и в ближней к нам части. Гравитация, которая действует по-разному в разных частях "выпуклостей" на Луне приводит к созданию так называемого момента силы, и он меняет период вращения спутника вокруг своей оси таким образом, чтобы тот совпадал с периодом вращения вокруг Земли. Такое явление называется синхронное вращение или приливный захват.

Из-за того, что Луна вращается вокруг своей оси так же быстро, как и вращается вокруг Земли, то мы видим наш спутник всегда только одной стороной. Невидимую сторону Луны называют либо обратной стороной, либо темной стороной.

У будущих жителей Луны будет очень странный суточный цикл Фото: NASA

Хотя Луна гравитационно связана с Землей, она все-таки вращается вокруг своей оси и относительно Солнца. Полный оборот вокруг своей оси Луна осуществляет за 29 дней, 12 часов и 44 минуты, то есть почти за стандартный земной месяц. Как известно именно вращение Земли вокруг своей оси приводит к смене дня и ночи. То же самое происходит и на Луне, только ночь и день здесь длятся по две недели, а сутки составляют почти 30 дней. То есть, будущий житель Луны, сможет почти две недели наслаждаться солнечным светом, а почти две недели будет жить в условиях ночи.

Если колонисты будут жить на видимой стороне Луны, то будет казаться, что Земля всегда находится в одном и том же положении. Но на самом деле положение нашей планеты будет зависеть от того, где именно на Луне будут на ее смотреть люди. На Луне можно будет также наблюдать, как мы это делаем на нашей планете, наблюдая за Луной, разные фазы, но теперь уже Земли.

На Луне можно наблюдать "полную Землю", когда наша планета полностью освещена ярким светом Солнца и это происходит где-то в середине лунной ночи. А вот во время фазы "новой Земли" (по аналогии с новолунием), Земля будет почти полностью скрыта в свете нашей звезды и можно увидеть только ее затемненную часть.

Луна примерно в 4 раза меньше Земли по размерам и на ее поверхности за солнечными затмениями можно наблюдать намного дольше. Когда на Земле мы наблюдаем лунное затмение, то на Луне в это время происходит солнечное затмение.

Фокус уже писал о том, что недавно было обнаружено место падения на Луне уникального космического аппарата, созданного частной компанией из Японии.

Также Фокус писал о том, что несколько дней назад с Земли можно было увидеть астрономический феномен, связанный с Луной, который называется сияние да Винчи.