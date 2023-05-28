Назван самый легкий способ похудеть: потребуется много фото еды и капелька усидчивости

Исследователи полагают, что люди способны насытиться, лишь только глядя на фото блюд, а вовсе не поглощая их.

Каждый, кто когда-либо пытался избавиться от пару-тройку лишних килограммов, знает, что это порой не так уж и просто. Однако теперь исследователи, похоже, действительно нашли самый легкий способ похудеть — потребуется лишь множество фото еды и усидчивость, пишет Hull Live.

В новом исследовании ученые из Орхусского университета в Дании обнаружили, что одного взгляда на фотографии еды достаточно, чтобы почувствовать себя сытым. Теперь ученые считают, что в дальнейшем это можно использовать для борьбы с перееданием. Исследователи полагают, что им удастся разработать специальное приложение, которое позволит голодным людям рассматривать изображения того, что они хотели бы съесть, чтобы предотвратить переедание.

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По словам руководителя исследования, аспиранта кафедры пищевой науки Тьярка Андерсена, они с коллегами провели ряд экспериментов, которые показали, что когда участники видели одно и то же фото с едой 30 раз, они уже чувствовали себя более сытыми, чем до того, как увидели картинку. Более того, реципиентов также спрашивали о том, какую порцию блюда они бы хотели — оказалось, те, кто смотрел на фото еды 30 раз выбирали более маленькую порцию в сравнении с теми, кто смотрел на фото всего три раза.

В ходе исследования ученые разработали несколько онлайн-экспериментов, в которых приняли участие более 1 000 человек. Изначально реципиентам показали фото оранжевых M&Ms — некоторым всего трижды, другим — 30 раз. Исследователи обнаружили, что группа, которая видела больше фото, впоследствии осталась очень довольна. Далее участников спросили, какую порцию драже они бы хотели, от 1 до 10. Группа, увидевшая изображение десятки раз, выбрала меньшее количество драже, чем остальные.

Далее ученые повторили эксперимент, но на этот раз драже были разных цветов. Однако результаты показали, что цвет глазури драже никак не отображается на результате. В третьем тесте ученые заменили M&Ms на Skittles. Исследователи отмечают, что даже несмотря на то, что драже Skittles отличаются по вкусу в зависимости от цвет драже, ученые не заметили разницы в результатах.

По словам Андерсена, таким образом они с коллегами обнаружили, что на чувство сытости влияет не только цвет и вкус, а значит исследователям потребуется изменить больше параметров, чтобы добиться чувства сытости.

Статистика свидетельствует о том, что с 1975 года число людей с избыточным весом во всем мире утроилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня ожирение является одной из самых серьезных проблем со здоровьем, с которыми сталкивается человечество.

Исследователи полагают, что одна из главных причин столь печальной статистики является тот факт, что люди стали потреблять слишком много нездоровой пищи. Андерсен с коллегами полагают, что просмотр фото еды в действительности мог бы помочь решить эту проблему. Например, вы захотели пиццу, открыли приложение и просмотрели множество ее изображений, пока вы представляете, как ее едите. Таким образом вы получаете чувство сытости и, возможно, вам даже расхочется ее есть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что хлопоты на кухне помогают похудеть, лучше танцев.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.