Детская смертность и голодание: как почти полное истребление бизонов изменило судьбу коренных народов

Коренные американцы Великих равнин, Северо-Запада и Скалистых гор зависели от бизонов как от жизненно важного ресурса, не только для обеспечения средств к существованию, но и для различных аспектов их повседневной жизни.

Недавние исследования оказали глубокое влияние почти полного вымирания североамериканских бизонов на полагавшиеся на них коренные народы. Потеря этих животных привела к значительному снижению роста, увеличению детской смертности и долгосрочным экономическим последствиям для этих общин, пишет IFLScience.

Бизоны давали еду, шкуру для одежды, одеял и жилища, а также кости для инструментов. К сожалению, к концу 19 века популяция бизонов резко сократилась из-за экспансии США на Запад.

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Статистика этого сокращения ошеломляет. В 1870 году только южное стадо североамериканских равнин насчитывало более 10 миллионов бизонов. Однако за два десятилетия их численность резко сократилась до 500 диких особей.

Истребление бизонов обусловлено, прежде всего, экономическими интересами и потребностью поселенцев в земле. Сначала разведение крупного рогатого скота американскими фермерами привело к конкуренции за пастбища, но в 1870-х годах на бизонов стали специально охотиться ради шкур, которые имели высокий спрос из-за развития кожевенной промышленности.

Неразборчивое убийство бизонов ради спорта, удобства и контроля за популяцией коренных жителей еще больше усилило их сокращение. Бизонов часто убивали железнодорожники, чтобы предотвратить любые препятствия для движения поездов.

Армия США также одобряла истребление бизонов как средство покорения коренных американцев. Выдающиеся военные деятели, такие как генерал Уильям Текумсе Шерман, считали, что охотники на бизонов за несколько лет достигают большего, чем солдаты за полвека в победе над коренными общинами.

До уничтожения бизонов зависевшее от них коренное население имело сравнительно высокий уровень жизни, который, возможно, даже превышал уровень жизни их европейских соседей. Однако утрата бизонов имела далеко идущие негативные последствия.

Из-за дефицита этих животных коренные американские общины столкнулись с острым недоеданием и голодом. Чтобы спастись от голодной смерти, они прибегали к поеданию лошадей, мулов, испорченной пищи и даже старой одежды. Эта потеря ресурсов привела к разрушению устанавливаемых веками средств к существованию и стабильности.

Согласно недавнему исследованию, проведенному под руководством Донны Л. Фэйр, рост общин, зависимых от бизонов, уменьшился на 2-3 сантиметра по сравнению с другими индейскими народами, не зависящими от этих животных.

Это уменьшение роста свело к нулю преимущество, существовавшее ранее. Исследовательская группа проанализировала данные, собранные антропологом Францем Боасом между 1889 и 1903 годами, включавшими рост, пол и возраст почти 9000 коренных американцев.

Исследование также показало, что уничтожение бизонов привело к значительно более высокому уровню младенческой смертности, почти на 16 процентов, в начале 20-го века. Кроме того, страны, зависимые от бизонов, претерпели значительное профессиональное вытеснение, что привело к длительным последствиям.

Даже сегодня средний доход на душу населения в этих странах остается на 25 процентов ниже, чем в период, когда они были зависимы от животных.

Авторы исследования утверждают, что это длительное неравенство нельзя объяснить различиями в продуктивности сельского хозяйства, самоуправлении или внедрении Закона о гражданстве индейцев, который обязал коренных американцев принять систему распределения земли европейских американцев и ассимилироваться с их культурой.

Они предполагают, что ограниченный доступ к кредитам сковывал способность зависимых от бизонов наций адаптироваться через специализацию и миграцию.

Хотя исчезновение бизонов было уникальным историческим событием, оно проливает свет на то, как большие региональные экономические потрясения могут иметь устойчивые последствия в течение десятилетий, особенно когда отсутствуют альтернативные финансовые ресурсы.

Изменение судьбы общин, ранее зависевших от бизонов, помогает объяснить концентрированную бедность, наблюдаемую среди различных групп коренных народов Северной Америки. Фейр и ее коллеги утверждают, что это исследование вносит значительный вклад в понимание процессов, которые привели к тому, что общины коренных американцев на Великих равнинах имеют одни из самых низких доходов в Соединенных Штатах.

Быстрая потеря бизонов в сочетании с ограниченным доступом к кредитам изменила траекторию развития наций, ранее зависевших от этих животных. Это проясняет долговременную загадку относительной бедности коренных народов во внутренних районах Северной Америки сегодня.

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