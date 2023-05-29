Возрастом 10 тыс. лет: где находится самое старое здание в мире (фото)

Расписанные стены, одомашненные животные, удивительные статуэтки и другие артефакты Чатал-Гуюка проливают свет на социальные и религиозные практики древней цивилизации времен неолита.

Расположенный на территории современной Турции, Чатал-Гейк стал чрезвычайным свидетельством ранних архитектурных достижений человека, датируемого примерно 9 400 годами. Это древнее протогородское поселение было свидетелем человеческой деятельности в течение двух тысячелетий, начиная примерно с 7 400 года до нашей эры, пишет IFLScience.

Гебекли-Тепе, место, существовавшее до Чатал-Гоюка, примерно в 11 500 годах, является единственным известным местом, старше этого поселения. Несмотря на их близость в современной южной Турции, считается, что эти два объекта построили разные культуры.

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Эпоха, во время которой процветал Чатал-Гейк, ознаменовала поворотный момент в истории человечества, характеризовавшийся переходом от кочевых охотничье-собирательских обществ к зарождению сельского хозяйства.

Археологи сходятся во мнении, что сложность и богатство ресурсов, необходимых для постройки такого поселения, могло достичь только общество, хорошо осведомленное с сельскохозяйственными практиками.

Чатал-Гуюк — это поселение без улиц, состоявшее из домов, расположенных вплотную друг к другу, с выходом на крышу. Это отличает его от Гебекли-Тепе, который, как считают, служил, прежде всего, церемониальным храмом.

Поселение, охватывающее огромную территорию примерно в 34 акра, вероятно, служило домом для населения от 3 000 до 8 000 человек, учитывая его значительные размеры.

Животные имели большое значение в городе, о чем свидетельствует наличие костей домашних животных, в частности овец и коз. На стенах Чатал-Гуюка сохранились удивительные красоты росписи, изображающие разнообразных диких зверей.

Статуэтка "Богини-матери" Фото: Википедия

Художественные изображения женщин также распространены в поселении. В частности, статуэтка "Богини-матери" из Чатал-Гуюка — невероятная фигурка из выжженной глины, изображающая обнаженную женщину на троне с подставками для рук в форме больших кошек.

Одни интерпретируют ее как богиню-мать во время родов, другие утверждают, что она изображает пожилую местную женщину серьезного социального статуса.

Первое открытие Чатал-Гуюка состоялось в 1958 году под руководством британского археолога Джеймса Меллаарта и его команды. Однако участие Меллаарта в ряде скандалов, связанных с подделкой документов, привело к его изгнанию из Турции, что остановило исследование на этой территории к 1990-м годам.

Благодаря масштабным исследованиям, проведенным на этом месте, археологи получили ценную информацию об этом великом поселении. Однако древние стены Чатал-Гуюка остаются загадочными и продолжают вызывать любопытство и восхищение.

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