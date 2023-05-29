Отголоски успеха. Ученые с помощью генной терапии смогли обратить вспять потерю слуха

Благодаря революционному методу генной терапии у людей, страдающих от возрастной потери слуха, появился проблеск надежды.

Используя для доставки терапии тип вируса, известный как адено-ассоциированный вирус (ААВ), исследователи из Массачусетского центра глаз и ушей (МЦГУ) ввели мышам здоровый ген TMPRSS3. В результате наблюдалось значительное повышение слуховых способностей грызунов уже после одной процедуры и сохранение положительного эффекта в течение пяти месяцев, пишет New Atlas.

Каждый третий взрослый в возрасте от 64 до 75 лет страдает от ухудшения слуха. Еще более примечательным является тот факт, что примерно в половине этих случаев генетика играет роль злодея. Однако слух — это не простой переключатель. Он больше похож на сложный оркестр генов, поэтому лечение возрастной потери слуха является действительно сложной задачей.

Тем не менее, ученым удалось совершить прорыв в борьбе с такой потерей слуха у пожилых мышей. Подопытные мыши были специально выведены для того, чтобы нести мутацию в человеческом гене, известном как TMPRSS3, который отвечает за определенную форму наследственной глухоты (DFNB8/DFNB10).

Конечно, это не первый случай, когда генетическая терапия продемонстрировала потенциал для обращения вспять потери слуха у мышей. В предыдущих случаях белок, контролирующий волосковые клетки уха (EPS8), и ген под названием STRC продемонстрировали перспективность при использовании одного и того же носителя ААВ.

Однако нынешний эксперимент отличается тем, что он продемонстрировал успех на пожилых людях, что открывает заманчивые перспективы для пожилого населения. Ведущий исследователь Чжэн И Чен из лаборатории МЦГУ выразил волнение по поводу возможности лечения пациентов с DFNB8 даже в преклонном возрасте. Он считает, что это исследование открывает путь для новых генных терапий у пожилых пациентов.

Хотя основное внимание в исследовании уделялось гену TMPRSS3, стержнем терапии был носитель ААВ. До сих пор генная терапия ААВ доказывала свою эффективность только на очень молодых или новорожденных животных.

Хотя перевод результатов мышиных моделей в человеческие решения — это не прогулка в парке, данное исследование значительно расширяет потенциал генной терапии ААВ при возрастной потере слуха. Оно открывает новые возможности для разработки клинических методов лечения, предназначенных для пожилых людей.

Чен завершает исследование с оптимизмом, предполагая, что генная терапия с помощью вируса, самостоятельно или в тандеме с кохлеарным имплантом, потенциально может лечить генетическую потерю слуха.

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