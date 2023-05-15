От концертов до газонокосилок: самые громкие виновники, которые вредят нашему слуху и здоровью

В мире, наполненном звуком, легко не заметить, какое влияние он может оказать на наш слух. Мы часто связываем потерю слуха с прослушиванием музыки в полную громкость, но это не все, что мы можем себе представить.

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Исследования Apple Hearing Study (AHS) — новаторский проект, открывший нам некоторые удивительные открытия в области слуха. Согласно последним выводам, многие люди регулярно сталкиваются с чрезмерным уровнем шума, который классифицируется как все, что превышает 70 децибелов. Это эквивалентно пылесосу на стероидах, пишет Healthline.

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Рик Найтцел, доктор философии и профессор наук о здоровье окружающей среды в Мичиганском университете, заявил: "Слишком долго к шуму относились как к невидимому врагу, скрывающемуся в тени наших барабанных перепонок. Пора вынести его в центр внимания!".

Чтобы пролить свет на эту какофоническую загадку, Apple и университет Мичигана объединили усилия в новаторском исследовании. Оснащенные своими надежными Apple Watch, участники могут скачать исследовательское приложение, которое добросовестно собирает данные об их ежедневном влиянии звука. Это как иметь децибельного детектива прямо на запястье.

"Наше исследование — уникально и отслеживает личный уровень шума, как от окружающей среды, так и от загрязняющих уши наушников, — объясняет Найтцел. — Мы стремимся повысить осведомленность об этой национальной шумовой проблеме и со временем повлиять на изменения, которые спасут наши драгоценные барабанные перепонки".

Что касается возрастных групп, то исследование выявило некоторые звуковые диспропорции. Удивительно, старшее поколение, похоже, лучше держит руку на пульсе: только 16% людей в возрасте 65 лет и старше испытали влияние чрезмерного шума. С другой стороны, молодежь в возрасте от 35 до 44 лет, напротив, испытала влияние высоких уровней шума: 34% из них столкнулись со слуховой атакой.

Но не только возраст играет роль. AHS углубилось в исследование разницы в чувствительности к шуму между разными расовыми группами и сделало несколько интересных выводов.

Взрослые чернокожие и латиноамериканцы, кажется, несут на себе основную тяжесть чрезмерного шума: 37% и 34% соответственно сталкиваются с симфонией какофонии. Неожиданно оказалось, что участники из Азии имели самые тихие уголки, и только 20% из них страдали от шумных соседей.

Исследование намекает на выбор профессии и близость к шумным промышленным объектам как потенциальным факторам, давая понять, что шум не знает границ.

Итак, кто же виновник этой звуковой симфонии? Концерты, оружие, электроинструменты, газонокосилки и даже звучащие в вашем плейлисте мелодии — все это вносит свой вклад в грандиозный оркестр шумового загрязнения. Кажется, что куда бы мы ни посмотрели, за углом скрывается потенциальный обидчик нашего слуха.

Но последствия этой слуховой атаки выходят далеко за пределы простой потери слуха. Недавние исследования выявили диссонирующую гармонию между воздействием шума и разными проблемами со здоровьем. От сердечно-сосудистых заболеваний до воспалений, от депрессии и тревоги к диабету – похоже, что шумовое загрязнение производит нездоровую симфонию в нашем организме.

Концерты, оружие, электроинструменты, газонокосилки и даже звучащие в вашем плейлисте мелодии — все это вносит свой вклад в грандиозный оркестр шумового загрязнения Фото: pexels.com

К тому же, потеря слуха не всегда развивается в предполагаемом ритме. Она может ударить внезапно, как гром, или постепенно подкрадываться к нам со временем.

Следовательно, независимо от того, это мгновенный взрыв звука или постоянный поток шума, вред для наших чувствительных слуховых клеток остается одинаковым. Это напоминание о том, что наши уши заслуживают максимальной защиты.

К счастью, мы можем принять меры, чтобы защитить наши драгоценные слуховые инструменты. Технологии снова приходят на помощь, поскольку приложения и гаджеты предоставляют нам инструменты для создания гармоничного звукового ландшафта.

Apple Watch с его удобным приложением "Шум" выступает в роли нашего защитника от децибельного демона. Когда уровень звука достигает опасного крещендо, он нежно постукивает по нашим запястьям, призывая нас искать убежища в более тихих местах.

Для тех, у кого нет талисмана Apple Watch, не бойтесь. Такие программы, как NIOSH Sound Level Meter и Sound Meter помогут вам оценить уровень шума в нашем окружении. Это все равно что иметь в руках карманного звукорежиссера.

А для тех, кто сталкивается с ежедневным напором шума на работе или на громких концертах, наушники и беруши становятся броней выбора. Щитом от ревущих децибелов, угрожающих подавить наши органы чувств.

Но не забывайте о важности создания гармоничной гавани в наших собственных домах. Можно звукоизолировать наши дома, чтобы держать внешний мир на расстоянии. Будь то акустические панели из пенопласта, уютные гобелены на стенах или плотные шторы — эти защитники покоя превращают наши жилые помещения в беззаботные святилища.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.