Уникальная миссия. Китай впервые отправляет в космос гражданского астронавта: что известно

30 мая на китайскую космическую станцию "Тяньгун" отправится эксперт по полезной нагрузке в составе экипажа из трех человек.

Три китайских астронавта, среди которых будет первый гражданский астронавт, отправятся на орбитальную станцию "Тяньгун" на космическом корабле "Шэньчжоу-16" во вторник, 30 мая, пишет Aljazeera.

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Экипаж из трех человек, среди которых будет эксперт по полезной нагрузке Гуй Хайчао, полетят на китайскую космическую станцию на корабле "Шэньчжоу-16". В космос этот корабль выведет ракета "Чанчжэн-2F", а сам старт произойдет с китайского космодрома Цзюцюань.

Согласно сообщению Китайского агентства по пилотируемым полетам, до этого все астронавты, которые летали в космос были членами Народно-освободительной армии Китая. Теперь же впервые в космос полетит ученый из Пекинского университета авиации и космонавтики Гуй Хайчао. Он будет отвечать за эксплуатацию полезных нагрузок на космической станции "Тяньгун". Также в состав новой пилотируемой миссии на орбиту входит командир космического корабля Цзин Хайпэн, который уже в четвертый раз летит в космос. Третьим членом экипажа будет инженер Чжу Янчжу.

Астронавты Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао Фото: China Daily

Миссия "Шэньчжоу-16" – это первая пилотируемая миссия Китая в этом году для смены предыдущего экипажа, который находится на станции "Тяньгун" с ноября прошлого года. Стоит напомнить, что сама станция была собрана полностью как раз в ноябре 2022 года и состоит из трех сегментов.

Согласно заявлению китайских официальных лиц, после того, как космический корабль "Шэньчжоу-16" проведет стыковку с модулем "Тяньхэ" (главный сегмент станции "Тяньгун)", в результате будет сформирована конструкция, состоящая из трех элементов станции и трех космических кораблей. Все три астронавта проведут на орбите примерно 5 месяцев после чего вернуться на Землю.

Китай за последние годы потратил миллиарды долларов на реализацию своей космической программы, чтобы "догнать и перегнать" США. Именно для этого и была построена космическая станция "Тяньгун", на которой проводятся разные научные эксперименты. Она является своеобразным испытательным полигоном для проверки технологий необходимых Китаю для осуществления пилотируемой миссии на Луну. КНР хочет высадить астронавтов на спутнике Земли уже в 2030 году. Если у NASA получится вернуть человека на Луну в 2025 году, то в этом плане китайцам пока что не удастся "перегнать" американцев.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: CNSA

Известно, что станция "Тяньгун" летает на околоземной орбите на высоте от 400 до 450 км и срок ее службы должен составить не менее 10 лет. Для того, чтобы станция находилась в рабочем состоянии на нее будут постоянно летать экипажи из трех китайских астронавтов.

Пока что Китай не планирует использовать сою орбитальную станцию так же, как используется МКС, где могут находится астронавты из разных стран. И в то же время КНР открыто заявляет, что международное сотрудничество возможно, но пока не ясно в каком именно виде.

Стоит напомнить, что из-за разногласий между США и Китаем, Вашингтон запретил NASA сотрудничать с Пекином на МКС еще 12 лет назад.

Напоминаем, что недавно китайские астронавты на станции "Тяньгун" провели испытание преобразователя тепла в электроэнергию, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что в Китае придумали новый способ найти планеты, которые будут очень похожими на Землю, как уже писал Фокус.