Китай испытал преобразователь тепла в электроэнергию на своей космической станции

Преобразователи Стирлинга могут помочь снизить зависимость космических кораблей и орбитальных станций от солнечной энергии.

Related video

Китайские астронавты миссии "Шэньчжоу-15" сейчас проводят испытания способов преобразования тепла в электроэнергию на космической станции "Тяньгун", пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Преобразователь энергии Стирлинга, созданный физиками из Китайской академии наук был установлен в специальном отсеке научного модуля "Мэнтянь" орбитальной станции КНР "Тяньгун". Это устройство разместили на станции трое астронавтов миссии "Шэньчжоу-15", прибывшие на "Тяньгун" еще в конце ноября прошлого года и проведут здесь еще примерно месяц.

Астронавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу провели испытание преобразователя энергии Стирлинга и согласно отчету, он работал стабильно все время и показал лучшие, чем ожидалось, показатели производительности.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: Wikipedia

Свободнопоршневые термоэлектрические преобразователи Стирлинга могут эффективно превращать тепловую энергию в электрическую. Таким образом такие устройства могут снизить зависимость космического корабля или орбитальной станции от энергии Солнца. Китайские ученые считают, что использование такого преобразователя поможет получать больше энергии во время пилотируемых миссий в дальний космос, а также во время колонизации Луны и Марса.

Свободнопоршневые термоэлектрические преобразователи Стирлинга могут эффективно превращать тепловую энергию в электрическую Фото: space.com

Модуль "Мэнтянь" был присоединен к еще двум модулям "Тяньхэ и "Вэньтянь" осенью прошлого года и таким образом завершилось строительство первой китайской космической станции "Тяньгун". Но Китай планирует увеличить количество модулей в ближайшем будущем.

Что касается миссии "Шэньчжоу-15", то астронавты, которые сейчас находятся на станции установили недавно рекорд для Китая по количеству выходов в открытый космос за один полет. За 5 месяцев пребывания на станции астронавты совершили сразу четыре выхода за пределы станции "Тяньгун".

Астронавты, которые сейчас находятся на станции установили недавно рекорд для Китая по количеству выходов в открытый космос за один полет Фото: space.com

Четвертый, рекордный для Китая, выход в космос, 15 апреля этого года совершили Фэй Цзюньлун и Чжан Лу. Они вышли в космос из шлюза модуля "Вэньтянь", чтобы завершить установку оборудования на модуль "Мэнтянь". До этого астронавты в конце марта совершили третий выход в открытый космос.

Ожидается, что трое китайских астронавтов полетят обратно на Землю в мае, а им на замену прибудет экипаж миссии "Шэньчжоу-16". Собственно, название этим миссиям дают по названиям космических кораблей, на которых прибывают на станцию астронавты. В следующем месяце Китай совершит уже пятый пилотируемый полет на свою орбитальную станцию.

До того, как на "Тяньгун" прибудет новый экипаж, трое астронавтов на станции примут свежие припасы и необходимое оборудование, доставленное грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-6". Планируется, что этот корабль отправит в космос в начале мая ракета-носитель "Чанчжэн-7".

Ранее Фокус писал о том, что Китай показал, как выглядят части его космической станции и в кадр конечно же попала и Земля.

Также Фокус писал о том, что первый частный космический аппарат разбился на Луне. Этот посадочный аппарат создала компания из Японии и 25 апреля он должен был осуществить посадку на поверхность спутника Земли.