Китай випробував перетворювач тепла на електроенергію на своїй космічній станції

Перетворювачі Стірлінга можуть допомогти знизити залежність космічних кораблів та орбітальних станцій від сонячної енергії.

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Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-15" зараз проводять випробування способів перетворення тепла на електроенергію на космічній станції "Тяньгун", пише Space.

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Перетворювач енергії Стірлінга, створений фізиками з Китайської академії наук, був встановлений у спеціальному відсіку наукового модуля "Ментянь" орбітальної станції КНР "Тяньгун". Цей пристрій розмістили на станції три астронавти місії "Шеньчжоу-15", які прибули на "Тяньгун" ще наприкінці листопада минулого року і проведуть тут ще приблизно місяць.

Астронавти Фей Цзюньлун, Ден Цинмін та Чжан Лу провели випробування перетворювача енергії Стірлінга і згідно зі звітом, він працював стабільно весь час і показав кращі, ніж очікувалося, показники продуктивності.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: Wikipedia

Вільнопоршневі термоелектричні перетворювачі Стірлінга можуть ефективно перетворювати теплову енергію на електричну. Таким чином такі пристрої можуть знизити залежність космічного корабля або орбітальної станції від енергії Сонця. Китайські вчені вважають, що використання такого перетворювача допоможе отримувати більше енергії під час пілотованих місій у далекий космос, а також під час колонізації Місяця та Марса.

Вільнопоршневі термоелектричні перетворювачі Стірлінга можуть ефективно перетворювати теплову енергію на електричну. Фото: space.com

Модуль "Ментянь" був приєднаний до двох модулів "Тяньхе і "Веньтянь" восени минулого року і таким чином завершилося будівництво першої китайської космічної станції "Тяньгун". Але Китай планує збільшити кількість модулів у найближчому майбутньому.

Що стосується місії "Шеньчжоу-15", то астронавти, які зараз перебувають на станції, нещодавно встановили рекорд для Китаю за кількістю виходів у відкритий космос за один політ. За 5 місяців перебування на станції астронавти здійснили одразу чотири виходи за межі станції "Тяньгун".

Астронавти, які зараз перебувають на станції, нещодавно встановили рекорд для Китаю за кількістю виходів у відкритий космос за один політ. Фото: space.com

Четвертий, рекордний для Китаю вихід у космос, 15 квітня цього року здійснили Фей Цзюньлун і Чжан Лу. Вони вийшли в космос із шлюзу модуля "Веньтянь", щоб завершити встановлення обладнання на модуль "Ментянь". До цього астронавти наприкінці березня здійснили третій вихід у відкритий космос.

Очікується, що троє китайських астронавтів полетять на Землю в травні, а їм на заміну прибуде екіпаж місії "Шеньчжоу-16". Власне, назву цим місіям дають назви космічних кораблів, на яких прибувають на станцію астронавти. Наступного місяця Китай здійснить п'ятий пілотований політ на свою орбітальну станцію.

До того, як на "Тяньгун" прибуде новий екіпаж, троє астронавтів на станції приймуть свіжі запаси та необхідне обладнання, доставлене вантажним космічним кораблем "Тяньчжоу-6". Планується, що цей корабель відправить до космосу на початку травня ракета-носій "Чанчжен-7".

Раніше Фокус писав про те, що Китай показав, як виглядають частини його космічної станції і в кадр, звичайно ж, потрапила і Земля.

Також Фокус писав про те, що перший приватний космічний апарат розбився на Місяці. Цей посадковий апарат створила компанія з Японії і 25 квітня він мав здійснити посадку на поверхню супутника Землі.