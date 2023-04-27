Хитрый план. Китай придумал свой способ обнаружить похожие на Землю планеты

КНР планирует построить группировку космических телескопов для поиска пригодных для жизни планет.

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Китайские ученые представили новый проект, в рамках которого планируется отправка в космос на расстояние в 1,5 млн км от Земли четырех космических телескопов и одного аппарата для объединения полученного света. Таким образом телескопы, работающие в среднем инфракрасном диапазоне, смогут обнаружить похожие на Землю планеты, то есть потенциально обитаемые миры в радиусе 65 световых лет, которые вращаются вокруг похожих на Солнце звезд, пишет SpaceNews.

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Проект под названием Miyin еще находится на стадии разработки, но Китай планирует запустить прототипы таких телескопов в космос уже в 2027 году. Затем в 2030 году в космос будет отправлена группировка из четырех телескопов и одного объединителя полученного света. После этого к ним должны будут присоединится еще четыре космических телескопа. Все аппараты будут находится на расстоянии в примерно 1,5 млн км от Земли, при этом их разделять будут всего от 40 до 300 метров космического пространства. Китайские ученые считают, что эти телескопы смогут обнаружить потенциально обитаемые планеты в радиусе 65 световых лет от нас.

По словам Сары Кейсвелл из Лестерского университета, Великобритания, если Китаю удастся осуществить данный проект, то он будет иметь большую научную ценность. Дело в том, что предполагаемые характеристики космических телескопов не будут уступать, а возможно и превзойдут возможности космической обсерватории Habitable Worlds Observatory от NASA, которая также нацелена на поиск обитаемых миров, считает Кейсвелл.

Китай планирует искать каменистые планеты, похожие на Землю Фото: space.com

Согласно заявлению NASA, новая обсерватория, стоимость которой оценивается в 11 млрд долларов, будет отправлена в космос в 2040-х годах и будет работать в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

"Я думаю, что система из нескольких телескопов будет хорошим дополнением для космического телескопа Уэбб, который также занимается поиском экзопланет, в том числе и похожих на Землю", — говорит Кейсвелл.

Согласно заявлению китайских ученых, проект Miyin также предназначен для наблюдений за другими целями, такими как протопланетные диски и активные ядра галактик. С помощью этих телескопов будут также проводиться наблюдения за разными объектами и в Солнечной системе.

Напоминаем, что Китай испытал преобразователь тепла в электроэнергию на своей космической станции "Тяньгун". Преобразователи Стирлинга могут помочь снизить зависимость космических кораблей и орбитальных станций от солнечной энергии, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что наш Млечный Путь через 5 млрд лет станет одним из самых ярких объектов во Вселенной. Дело в том, что наша галактика может превратиться в квазар после слияния с галактикой Андромеды.

Также Фокус писал о том, что ученые потратили 14 лет, чтобы объяснить странное поведение астероида Фаэтон, который ведет себя, как комета. Новое исследование предлагает разгадку давнего секрета этого космического камня.