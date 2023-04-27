Хитрий план. Китай придумав свій спосіб виявити схожі на Землю планети

КНР планує збудувати угруповання космічних телескопів для пошуку придатних для життя планет.

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Китайські вчені представили новий проєкт, в межах якого планується відправка в космос на відстань 1,5 млн км від Землі чотирьох космічних телескопів та одного апарату для об'єднання отриманого світла. Таким чином телескопи, що працюють у середньому інфрачервоному діапазоні, зможуть виявити схожі на Землю планети, тобто потенційно заселені світи в радіусі 65 світлових років, які обертаються навколо схожих на Сонце зірок, пише SpaceNews.

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Проєкт під назвою Miyin ще перебуває на стадії розробки, але Китай планує запустити прототипи таких телескопів у космос вже у 2027 році. Потім у 2030 році до космосу буде відправлено угруповання з чотирьох телескопів та одного об'єднувача отриманого світла. Після цього до них мають приєднатися ще чотири космічні телескопи. Всі апарати будуть на відстані приблизно 1,5 млн км від Землі, при цьому їх розділяти будуть всього від 40 до 300 метрів космічного простору. Китайські вчені вважають, що ці телескопи зможуть виявити потенційно населені планети в радіусі 65 світлових років від нас.

За словами Сари Кейсвелл з Лестерського університету, Велика Британія, якщо Китаю вдасться здійснити цей проєкт, він матиме велику наукову цінність. Справа в тому, що передбачувані характеристики космічних телескопів не поступатимуться, а можливо, і перевершать можливості космічної обсерваторії Habitable Worlds Observatory від NASA, яка також націлена на пошук світів, де є життя, вважає Кейсвелл.

Китай планує шукати кам'янисті планети, схожі на Землю Фото: space.com

Згідно із заявою NASA, нову обсерваторію, вартість якої оцінюють у 11 млрд доларів, буде відправлено в космос у 2040-х роках і працюватиме вона в ультрафіолетовому, видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах.

"Я думаю, що система з кількох телескопів буде гарним доповненням для космічного телескопа Вебб, який також займається пошуком екзопланет, зокрема схожих на Землю", — говорить Кейсвелл.

Згідно із заявою китайських учених, проєкт Miyin також призначений для спостережень за іншими цілями, такими як протопланетні диски та активні ядра галактик. За допомогою цих телескопів проводитимуться також спостереження за різними об'єктами і в Сонячній системі.

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