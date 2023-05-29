Вокруг Земли летают пришельцы из других звездных систем: в том числе и зонды инопланетян

Новое исследование предполагает, что вокруг Земли могут вращаться межзвездные объекты подобные известному Оумуамуа.

Ученые из Гарвардского университета, США, представили новое исследование, в котором сказано, что межзвездные объекты может захватить гравитация Земли и они будут вращаться здесь миллионы лет. Среди таких природных объектов, могут оказаться и исследовательские зонды инопланетян, пишет Live Science.

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Ученые считают, что существует высокая вероятность того, что вокруг Земли могут вращаться межзвездные объекты, которые прилетели в Солнечную систему из других регионов галактики. Гравитация Земли могла бы притянуть к себе такие ледяные объекты из других систем, но их сложно обнаружить из-за того, что современные телескопы пока не могут этого сделать.

Новое исследование предполагает, что вокруг Земли могут вращаются межзвездные объекты подобные известному Оумуамуа Фото: Live Science

Еще с 2017 года, когда был обнаружен первый межзвездный объект под названием Оумуамуа, интерес ученых к таким небесным телам начал только возрастать. Этот камень, длиной в 400 метров и шириной в примерно 40 метров, как считают ученые в течение сотен миллионов лет блуждал по галактике, прежде чем попасть в Солнечную систему. Он не похож ни на один известный астероид или комету, а потому его происхождение до конца не ясно. Через 2 года астрономы обнаружили еще один межзвездный объект – комету 2I/Борисова, ядро которой по примерным оценкам имеет диаметр в 1 км. Но, и Оумуамуа, и комета 2I/Борисова могут преодолеть гравитацию Солнца, а потому вскоре покинут пределы нашей Солнечной системы.

Межзвездный объект Оумуамуа Фото: ESO

В новом исследовании ученые попытались выяснить, могут ли другие подобные объекты из других звездных систем попасть под влияние гравитации Солнца или же планет, чтобы остаться в нашей системе надолго. В частности, ученые изучили вероятность того, что такие объекты могут быть захвачены гравитацией Земли и превратится по аналогии с некоторыми астероидами в околоземные объекты.

По словам одного из авторов исследования, астрофизика Ави Леба, Земля может иногда захватить ледяные объекты, прилетевшие из-за пределов Солнечной системы. Ученые считают, что это будут ледяные природные тела, хотя среди них могут быть и искусственно созданные инопланетянами исследовательские зонды.

Комета 2I/Борисова Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Леб считает, что по аналогии с такими земными космическими аппаратами, как "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые уже вышли в межзвездное пространство, у инопланетян могут быть подобные технологии. И эти зонда также были отправлены из другой звездной системы и в итоге могут оказаться возле Земли.

Согласно исследованию, Земля может с помощью своей гравитации притянуть к себе межзвездные объекты, хотя в этом плане она уступает гравитационному влиянию Юпитера. Планета-гигант в 1000 раз быстрее поймает любой такой объект. Но возможность такого развития событий сохраняется, и она достаточно высокая.

Ученые пришли к выводу, что даже если Земля захватила каких-либо пришельцев из других звездных систем, то они будут вращаться вокруг нее всего несколько миллионов лет, прежде чем улетят дальше в космос. При этом они могут даже покинуть нашу Солнечную систему.

Космический аппарат "Вояджер-1" Фото: NASA/JPL-Caltech

По словам Леба, нет точной гарантии, что сейчас вокруг Земли летают такие пришельцы, но эту возможность нужно обязательно проверить. Хотя пока это сделать невозможно, ведь современные телескопы имеют не такую большую чувствительность. Но уже в августе следующего года должна начать работу Обсерватория имени Веры Рубин, и она скорее всего сможет обнаружить эти потенциальные объекты в космосе, считают ученые.

В исследовании сказано, что изучение межзвездных объектов даст новую информацию о том, как формировались другие звездные системы. А если удастся обнаружить аппарат инопланетян, то это откроет человечеству доступ к внеземным технологиям.

Как уже писал Фокус, Ави Леб недавно заявил о том, что объект Оумуамуа нельзя считать кометой, как предположили некоторые ученые и привел свои аргументы.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили свой вариант происхождения Оумуамуа и считают, что это точно не космический корабль инопланетян.