Гораздо опаснее Лайма и энцефалита. Ученые предупреждают о переносимой клещами болезни Повассан

Растущая угроза вирусной болезни Повассана, тяжелого заболевания, переносимого клещами, является напоминанием о том, что не все опасности хорошо известны. Несмотря на редкость этого заболевания, его последствия могут быть разрушительными.

В то время как болезнь Лайма достаточно хорошо известна, вирусная болезнь Повассана, несмотря на свою редкость, представляет более существенную угрозу. Она может вызвать серьезные неврологические проблемы, такие как энцефалит или менингит, пишет The Washington Post.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Вирусная болезнь Повассана, тяжелое, иногда смертельное заболевание, передается через укусы зараженных клещей. Несмотря на то, что это редкое заболевание – в период с 2015 по 2021 год в США ежегодно регистрировалось в среднем 26 случаев, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с 2012 года отмечается рост заболеваемости. Это резко контрастирует с болезнью Лайма, наиболее распространенным заболеванием, переносимым клещами, ежегодно регистрируется около 30 000 случаев.

Начальные симптомы болезни вируса Повассана напоминают симптомы гриппа, объясняет Жаннина Смит, специалист по инфекционным заболеваниям в Школе медицины и здравоохранения Университета Висконсина. Более серьезные симптомы могут включать спутанность сознания, потерю координации и даже судороги. Диагностика возможна с помощью анализов крови или спинномозговой жидкости. Хотя конкретного лекарства от этого заболевания не существует, облегчить легкие симптомы можно с помощью безрецептурных обезболивающих препаратов, жидкости и отдыха. В более тяжелых случаях может потребоваться госпитализация для обеспечения поддержки дыхания и уменьшения отека мозга.

Наибольшему риску подвержены люди, проводящие время на открытом воздухе в местности с плотной растительностью, особенно с конца весны до середины осени. Известно, что переносчиками вируса являются черноногие или оленьи клещи, клещи-древоточцы и беличьи клещи. Олений клещ чаще всего нападает на людей, в то время как сусликовый и беличий клещи нападают редко.

Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, особенно те, кто принимает иммунодепрессивные препараты, более склонны к развитию тяжелого заболевания.

По словам Николь Линдси, эпидемиолога из отделения арбовирусных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний США, вирусная болезнь Повассана, имеющая один из самых высоких показателей смертности среди всех клещевых заболеваний в США, убивает примерно каждого десятого человека в тяжелых случаях. Примерно у половины выживших наблюдаются долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как повторяющиеся головные боли, потеря мышечной массы и силы, а также проблемы с памятью.

В отличие от других заболеваний, вирус Повассана не передается при кашле, прикосновении или чихании. Однако ЦКЗ зарегистрировал несколько случаев, когда болезнь передавалась от человека к человеку через переливание крови.

Избегание клещей – лучшая защита от заболевания вирусом Повассана. Тщательный осмотр одежды и тела на наличие клещей после прогулок на свежем воздухе крайне важен, поскольку они могут прятаться в волосах, под мышками, за ушами и даже в пупке. Меры предосторожности включают обработку одежды средством от клещей, ношение длинных брюк и заправление их в носки. Принятие душа в течение двух часов после прихода в помещение и сушка одежды в сушильной машине на сильном огне в течение 10 минут также могут помочь.

Эскалация распространения клещевых заболеваний объясняется расширением популяции и территории обитания клещей. Изменение климата, удлиняющее теплый сезон, создает оптимальные условия для поиска хозяев черноногими клещами, добавляет Ричард Остфельд, старший научный сотрудник Института изучения экосистем Кэри.

В то время как другие клещевые заболевания, такие как болезнь Лайма, анаплазмоз и бабезиоз, широко распространены, о случаях заражения домашних животных вирусом Повассана не сообщалось. Тем не менее, домашние животные могут занести инфицированных клещей в дом, поэтому тщательная проверка клещей после пребывания питомцев на улице имеет первостепенное значение.

Ранее Фокус писал о лечении от болезни Лайма. Хотя технология мРНК еще относительно нова, ее потенциал для лечения широкого спектра заболеваний многообещающ, и такие компании, как Moderna, находятся на передовой ее развития.