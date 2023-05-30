"Сердце океана" из "Титаника". Найдено драгоценное украшение, затерянное более века назад (фото)

Исследователи обнаружили золотое ожерелье из затонувшего корабля "Титаник", которые не видели с 1912 года: они изготовлены из зуба мегалодона. Его обнаружила британская компания Magellan, известная благодаря детальному сканированию обломков этого судна.

Команда исследователей совершила интересное открытие, связанное с несчастливым "Титаником", известным океанским лайнером, затонувшим в 1912 году. Среди остатков кораблекрушения у североамериканского побережья они наткнулись на золотое ожерелье, которое оставалось незамеченным более века. Преисполненные решимости найти семью первого владельца ожерелья, исследователи используют возможности искусственного интеллекта (ИИ)., пишет IFLScience.

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Недавний прорыв стал возможным благодаря усилиям компании Magellan, которая занимается глубоководным картографированием и базируется в Великобритании. Недавно компания представила коллекцию цифровых снимков, демонстрирующих беспрецедентный уровень детализации обломков "Титаника".

Впоследствии "Магеллан" сообщил, что их изображения с удивительно высоким разрешением открыли золотое ожерелье из зуба мегалодона — огромного вымершего вида акул. Поклонники фильма "Титаник" 1997 года могут провести параллели между этой удивительной находкой и вымышленной историей о легендарном ожерелье "Сердце океана".

Вполне возможно, что это новообретенное украшение могло быть символом нежности, которым обменивались влюбленные.

Ричард Паркинсон, генеральный директор компании Magellan, выразил свой трепет и восхищение находкой, назвав ее "удивительной, красивой и захватывающей дух". Паркинсон пояснил, что "Титаник" состоит из двух частей, а между носом и кормой находится огромное поле обломков, охватывающее площадь в три квадратные мили. Благодаря тщательному картографированию команда успешно определила эти сложные особенности.

Этот амбициозный проект собрал огромное количество данных, общим объемом 16 терабайт, которые тщательно задокументировали место катастрофы. Комплексный набор данных состоял из более 715 000 изображений и обширных видеоматериалов в формате 4k.

Достижение этой цели потребовало путешествия к месту катастрофы, расположенного примерно в 700 километрах от восточного побережья Канады, и использования дистанционно управляемых подводных аппаратов для съемки детальных изображений морского дна. Эти работы проводились на потрясающей глубине примерно 3800 метров под поверхностью воды.

"Титаник" — знаменитый океанский лайнер, который печально погиб 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого путешествия из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 1 500 пассажиров, а остатки судна осели на морском дне, примерно на глубине 4 000 метров ниже уровня моря, примерно в 740 километрах от Ньюфаундленда, Канада.

Место последнего упокоения "Титаника" оставалось неуловимым до сентября 1985 года — через 73 года после его трагической гибели — когда оно в конце концов было найдено.

Утраченные сокровища "Титаника"

Согласно действующим правилам охраны затонувшего корабля и прилегающих территорий, общественности строго запрещено изымать любые артефакты с этого места. Несмотря на это ограничение, команда Magellan горячо стремится воссоединить найденное ожерелье с его законной семьей. Используя возможности искусственного интеллекта, они стремятся найти и связаться с родственниками 2200 пассажиров, находившихся на борту корабля во время его рокового путешествия.

Их задача — установить личность, которая когда-то носила ожерелье, тщательно изучая видеозаписи пассажиров, садящихся на корабль, используя технологию распознавания лиц, чтобы выявить наличие украшения и, в конце концов, определить его владельца.

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