Обратно к Диморфу. К известному астероиду оправится зонд, чтобы изучить его гравитацию

В Европейском космическом агентстве сейчас проводят проверку работоспособности крошечного прибора для измерения гравитации астероида Диморф.

В 2026 году на околоземный астероид Диморф, в который в прошлом году врезался аппарат DART, осуществит посадку маленький исследовательский зонд Juventas. Он должен будет изучить последствия столкновения, а с помощью прибора GRASS измерит гравитацию астероида Диморф, которая в миллион раз меньше, чем гравитационное притяжение Земли, пишет New Atlas.

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Девять месяцев назад NASA провело впервые в истории уникальный космический эксперимент. В ходе этого эксперимента космический аппарат DART столкнулся с астероидом Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим. Таким образом ученые хотели проверить возможность изменения траектории движения астероида для того, чтобы в будущем использовать эти знания для отклонения летящих к Земле опасных астероидов. На сегодня ученые уже провели много исследований последствий столкновения аппарата DART и астероида Диморф. Но более точные данные астрономы хотят получить с помощью аппарата Hera, созданного в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Этот аппарат будет нести на борту маленький исследовательский зонд Juventas, размером с две буханки хлеба. После прилета к астероиду Диморф он отделится от аппарата Hera и приземлится на поверхность космического камня шириной в примерно 160 метров.

В 2026 году на околоземный астероид Диморф, в который в прошлом году врезался аппарат DART, осуществит посадку маленький исследовательский зонд Juventas Фото: ESA

Juventas будет иметь несколько научных приборов, но среди них можно выделить гравиметр под названием GRASS, созданный учеными из Бельгии и Испании. Сейчас в ЕКА завершают предполетные испытания этого прибора, чтобы проверить его способность выдержать вибрации при запуске, а также способность работать в неблагоприятной космической среде.

По размерам гравиметр GRASS эквивалентен размеру двух смартфонов и предназначен для измерения очень слабой гравитации Диморфа, которая примерно в миллион раз меньше, чем у Земли. Для этого прибору требуется очень большая чувствительность. По словам ученых, если прибор не сможет нормально работать в космосе, то он не покажет правильных результатов, поэтому сейчас проводится его тщательная настройка.

На сегодня ученые уже провели много исследований последствий столкновения аппарата DART и астероида Диморф. Но более точные данные астрономы хотят получить с помощью аппарата Hera Фото: ESA

По словам ученых из ЕКА, прибор сможет работать в автономном режиме примерно 20 часов, в случае, если солнечные панели Juventas будут получать недостаточно солнечного света. На поверхности астероида GRASS сможет не только измерять местную гравитацию, но и любые изменения положения исследовательского зонда.

По словам ученых, несмотря на крошечный размер, гравиметр GRASS состоит из сложных механических частей и электроники, и предварительная проверка показывает, что он выдержит все условия космоса. Но нужны еще новые тесты, чтобы убедится в том, что этот прибор полностью справится со своими задачами.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые показали, что произошло с астероидом Диморф, после того, как в него врезался аппарат DART.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что астероид Дидим вращается очень быстро и может выбрасывать часть своих камней в космос.