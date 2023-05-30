Самый большой алмаз Южной Африки: он весит как баскетбольный мяч или 7 692 пчел (фото)

Алмаз Куллинан — это самый большой необработанный камень, когда-либо найденный в Южной Африке. Этот драгоценный камень весом 3 106 каратов имел размеры 10,1 х 6,35 х 5,9 сантиметра, когда его обнаружили в 1905 году.

Алмаз Куллинан, признанный величайшим необработанным алмазом из когда-либо найденных, имеет невероятную историю. Найденный в Южной Африке в 1905 году, этот колоссальный драгоценный камень поразил всех своим весом 3 106 каратов и размерами 10,1 x 6,35 x 5,9 сантиметра. Для сравнения, вес алмаза составил невероятные 621 грамм, что примерно равно весу баскетбольного мяча или 7 692 пчелам, пишет IFLScience.

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Во время плановой инспекции Фредерик Уэллс, руководитель шахты Premier Mine в Претории, Южная Африка, впервые увидел алмаз. Впоследствии сэру Томасу Куллинану, владельцу шахты, подарили необычайный драгоценный камень, тем самым дав ему свое имя. Несмотря на то, что алмаз был выставлен на продажу, он оставался невостребованным до 1907 года.

Впоследствии камень приобрело правительство колонии Трансвааль, преподнеся его в качестве подарка королю Англии Эдуарду VII. Однако из-за его огромных размеров было признано нецелесообразным хранить алмаз в первоначальном состоянии.

Следовательно, было принято решение отправить его в известную компанию Joseph Asscher & Co., расположенную в Амстердаме, Нидерланды, которая специализируется на огранке алмазов.

Под искусными руками мастеров Joseph Asscher & Co. алмаз Куллинан прошел сложный процесс, в результате которого он превратился в девять выдающихся отдельных бриллиантов, обозначенных римскими цифрами от I до IX, а также на многочисленные более мелкие камни. Самый большой из них, обозначенный как Куллинан I, также известный как "Большая звезда Африки", может похвастаться внушительным весом 530,2 карата или 106 граммов, что эквивалентно массе 32 пакетиков чая.

Примечательно, что все девять первоначальных камней до сих пор остаются в собственности британской королевской семьи. Куллинан I занимает почетное место в Скипетре Суверена с Крестом, неотъемлемом компоненте драгоценностей британской короны, и недавно украсил церемонию коронации короля Чарльза III.

Между тем, большинство оставшихся камней инкрустированы в различные изысканные ювелирные изделия, такие как броши и государственные драгоценности. Ярким примером может служить ожерелье "Дели Дурбар", которое демонстрирует Куллинан VII и VIII.

Оригинальный бриллиант был разделен на девять меньших кусочков Фото: Public Domain

Интересно, что существует больший диамант, известный под названием "Бриллиант-загадка". К сожалению, он не имеет необходимого качества, чтобы быть классифицированным как драгоценный камень, несмотря на его вес 555,55 карата или 111 граммов. Считается, что бриллиант "Энигма" происходит из метеорита, который столкнулся с Землей примерно 2,6 миллиарда лет назад.

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