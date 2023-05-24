Пояс Метакома и драгоценности Дублинского замка: нерассказанные истории утраченных сокровищ монархии

В течение всей истории термин "драгоценность короны" часто ассоциировался с драгоценными сокровищами британской королевской семьи, предназначенными для таких грандиозных событий как коронация. Однако этот термин может иметь и более широкое применение, охватывая любое ценное имущество королевской семьи страны.

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Можно предположить, что драгоценности короны всегда надежно охраняются и не могут быть украдены никем, кроме мифического мастера-вора. Или, по крайней мере, кажется невероятным, чтобы такие сокровища исчезли, пишет Grunge.

Однако история показывает, что разные наборы драгоценностей короны из разных стран действительно исчезали, иногда при обстоятельствах, которые в то время казались загадочными, а иногда при обстоятельствах, что остаются нераскрытыми и по сей день. Интересно, что общей чертой является преобладание политических потрясений, связанных с этими кражами

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Драгоценности Британской Короны

К своим несчастьям король Джон добавил еще и потерю английских коронных драгоценностей, которые так и не вернулись Фото: Wikimedia Commons

О плохой репутации монарха можно судить по прозвищу "Плохой король Джон", правитель, увековеченный как скупой антагонист в сказках о Робине Гуде. Его правление отмечено территориальными потерями, повсеместной нищетой и голодом, подрывом доверия английских баронов, что привело к подписанию Магна Карты (положительное событие в долгосрочной перспективе, но признак ослабления власти монархии) и разжигания гражданской войны. К своим несчастьям король Джон добавил еще и потерю английских коронных драгоценностей, которые так и не вернулись.

Согласно этой истории, в 1216 году король Джон, спасаясь от недовольных масс, и его свита, везшая множество ценностей, пересекли болотистую местность, известную как Вош. Лишь через неделю караван и его ценный груз бесследно исчезли, а король Джон скончался от дизентерии.

Широко распространено мнение, что повозки поглощены водами Воша, что, по меньшей мере, является несчастливым стечением обстоятельств. Однако несчастье короля Джона могло простираться еще дальше. Возможно, что приливы, ответственные за затопление телег, были вызваны редким астрономическим событием, породившим колоссальные волны высотой 6 метров, похоронившие драгоценности короны глубоко под илистыми водами.

Шотландские драгоценности короны

В конце концов сокровища нашли свое убежище на территории церкви Киннефф, незадолго до того, как войска Кромвеля захватили замок Фото: Wikimedia Commons

В середине XVII века в Англии разгорелась гражданская война между сторонниками монархии и выступавшими против нее. В двух словах, английского короля Карла I казнили, а на его место пришел военный Оливер Кромвель. Карл II, изгнанный сын казненного короля, нашел убежище в Шотландии.

Естественно, Кромвель был недоволен таким результатом и отправил свою армию захватить шотландские драгоценности короны, известные как "почетные", поскольку они считались символами монархии, которые Кромвель стремился искоренить. Однако ворвавшись в стены Эдинбургского замка, "почетные знаки" не нашли.

Как оказалось, шотландское население не было готово к сдаче. Предвидя падение Эдинбургского замка, клады тайно вывезли за стены замка. Группа изобретательных женщин передавала сокровища между собой, пряча их в мешках, подушках и даже в морских водорослях.

В конце концов, клады нашли свое убежище на территории церкви Киннефф, незадолго до того, как войска Кромвеля захватили замок. Они оставались погребенными там в течение девяти лет, выйдя из безвестности только после обновления монархии.

Интересно, что сага на этом не кончилась. С 1707 по 1818 год их снова считали потерянными, хотя и по довольно прозаическим причинам: их заперли в ящик в период политических изменений и впоследствии забыли.

Драгоценности короны вампаноагов

В отличие от обычных драгоценностей короны, украшенных ослепительными драгоценными камнями, этот артефакт, известный как пояс Метакома, почитается за сложное кружево, тщательно пришите вручную Фото: Wikimedia Commons

В истории существует отличный артефакт, который имеет огромное значение для народа вампаноагов. В отличие от обычных драгоценностей короны, украшенных ослепительными драгоценными камнями, этот артефакт, известный как пояс Метакома, уважается за сложное кружево, тщательно пришите вручную.

Предыстория этой истории разворачивается в конце XVII века во время судьбоносного конфликта, широко известного как война короля Филиппа. Он стал кульминацией древней напряженности между коренными американцами и английскими поселенцами, подпитываемой сложной паутиной образ.

В 1676 г. конфликт достиг трагической кульминации после смерти вождя вампаноагов Метакома, которого англичане также называли королем Филиппом. Когда пыль осела и война подошла к концу, английские солдаты предъявили права на многочисленные артефакты коренных американцев, среди которых был и пояс Метакома.

Пояс Метакома не являлся обычным предметом; он нес на себе обузу истории вампаноагов, его ткань служила живой записью, постоянно тканой для документирования повествования племени. Символизм, вплетенный в пояс, еще больше усиливал его культурное значение.

Майору Волдегрейву Пелему поручили представить этот ценный артефакт королю Якову II в Англии. Однако судьба распорядилась по-другому. Пелем вместе с поясом Метакома таинственно исчез, не оставив после себя никаких следов. Прошло два года, прежде чем стало известно об исчезновении майора, но к тому времени стало слишком поздно начинать успешные поиски. Несмотря на многочисленные попытки, продолжавшиеся несколько веков, и Пелам, и пояс Метакома так и остались неосязаемыми, а судьба этого бесценного культурного сокровища осталась в неопределенности.

Французские драгоценности короны

Среди этого водоворота развернулась амбициозная затея — кража драгоценностей французской короны Фото: Wikimedia Commons

Бурная эпоха Французской революции, ознаменовавшаяся арестом короля Людовика XVI и Марии Антуанетты в 1791 году, вызвала волну хаоса и потрясений. К сентябрю следующего года воцарились беспорядки и волнения, создавая благодатную почву для дерзких ограблений. Среди этого водоворота развернулась амбициозная затея — воровство драгоценностей французской короны.

Расследование привело к задержанию преступника, кадета Гийо Лордоннера, пытавшегося продать драгоценность из коллекции в Лондоне. Примечательно, что Лордоннер также приобрел знаменитый "Французский голубой", удивительный голубой бриллиант. Однако, когда его задержали, вожделенного драгоценного камня у него не нашлось.

Загадки, связанные с судьбой "Французского голубого", продолжали существовать, а возможный путь драгоценного камня оставался практически неизвестным до дальнейших расследований. Некоторые предполагают, что он мог попасть в Лондон в 1790-х годах.

Однако интригующая теория предполагает, что именно ограбление организовало правительство, возможно, с целью завладеть именно этой драгоценностью. Предполагается, что драгоценный камень могли использовать в качестве взятки, чтобы добиться капитуляции австрийских и прусских генералов во время одновременной войны. При таком сценарии драгоценный камень мог попасть в Лондон в начале 1800-х годов.

На протяжении XIX и XX веков в разных записях появлялись единичные упоминания о драгоценном камне. Считается, что он пересекался с королем Георгом IV, а затем попал во владение Генри Филиппа Хоупа, который переименовал его в "Бриллиант Надежды". Впоследствии драгоценный камень попал в руки американской наследницы Эвалин Уолш Маклин, а затем очутился в Смитсоновском музее.

Однако настоящая связь между "Бриллиантом Надежды" и загадочным "Французским голубым" оставалась неуловимой до 2005 года. Только с помощью передового компьютерного моделирования и интенсивных исследований были получены доказательства, подтверждающие давно предполагаемую идентичность этих замечательных драгоценностей.

Ирландские драгоценности короны

Загадка, связанная с исчезновением драгоценностей ирландской короны 1907 года, по-прежнему сбивает с толку и завораживает, оставляя за собой шлейф вопросов без ответов

Загадка, связанная с исчезновением драгоценностей ирландской короны 1907 года, по-прежнему сбивает с толку и завораживает, оставляя за собой шлейф вопросов без ответов.

Задуманное перемещение драгоценностей и прилагавшийся к ним сейфа в сильно укрепленную башню Дублинского замка натолкнулось на непредсказуемое препятствие — сейф оказался слишком большим, чтобы пройти через вход в башню.

Поэтому сейф временно разместили в легкодоступной библиотеке, доверив его заботам сэра Артура Викарса. К сожалению, Викарс проявил беззаботное отношение к этой обязанности: однажды драгоценности похитили его друзья в шутку. Впоследствии произошла серия нарушений безопасности, на которые Викарс, казалось, не обращал внимания, и кульминацией стала кража драгоценностей 6 июля.

Место преступления отличалось удивительным усердием, преступник даже предусмотрительно сложил ткань в сейфе. Такое внимание к деталям заставило многих предположить, что это дело рук злоумышленника. Однако дальнейшее расследование оказалось запутанным.

Вызван следователь из Скотланд-Ярда и составлен отчет с указанием преступника. Удивительно, но этот отчет остался скрытым, а следователя внезапно отправили обратно в Англию. Занавес подозрений бросил тень сомнению на возможность сокрытия преступления, а сэр Артур Викарс оказался в роли козла отпущения, лишенный возможности оправдать свое имя.

Но какие мотивы лежали в основе предполагаемого сокрытия? Сам Викарс назвал Фрэнсиса Шеклтона подлинным виновником, однако расследуя дело о причастности Шеклтона, он рисковал подвергнуть дворянству тщательной проверке, чего король Эдуард VII страстно желал избежать.

Ранее Фокус писал о редкой драгоценности, похищенной из-под носа королевы Британии. Ее до сих пор не могут найти.