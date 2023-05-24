Пояс Метакома та коштовності Дублінського замку: нерозказані історії втрачених скарбів монархії

Протягом усієї історії термін "коштовність корони" часто асоціювався з дорогоцінними скарбами британської королівської сім'ї, призначеними для таких грандіозних подій, як коронації. Однак цей термін може мати й ширше застосування, охоплюючи будь-яке цінне майно королівської сім'ї країни.

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Можна припустити, що коштовності корони завжди надійно охороняються і не можуть бути вкрадені ніким, крім міфічного майстра-злодія. Або, принаймні, здається неймовірним, щоб такі скарби зникли пише Grunge.

Проте історія показує, що різні набори коштовностей корони з різних країн справді зникали, інколи за обставин, які на той час здавалися загадковими, а інколи за обставин, що залишаються нерозкритими й донині. Цікаво, що спільною рисою є переважання політичних потрясінь, пов'язаних із цими крадіжками

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Англійські коштовності корони

До своїх нещасть король Джон додав ще й втрату англійських коронних коштовностей, які так і не повернулися Фото: Wikimedia Commons

Про погану репутацію монарха можна судити за прізвиськом "Поганий король Джон", правитель, увічнений як скупий антагоніст у казках про Робін Гуда. Його правління відзначено територіальними втратами, повсюдними злиднями і голодом, підривом довіри англійських баронів, що призвело до підписання Магна Карти (позитивна подія в довгостроковій перспективі, але ознака ослаблення влади монархії) і розпалювання громадянської війни. До своїх нещасть король Джон додав ще й втрату англійських коронних коштовностей, які так і не повернулися.

Згідно з цією історією, 1216 року король Джон, рятуючись від незадоволених мас, і його свита, що везла безліч цінностей, перетнули болотисту місцевість, відому як Вош. Лише через тиждень караван і його цінний вантаж безслідно зникли, а король Джон помер від дизентерії.

Широко поширена думка, що вози поглинуті водами Воша, що, щонайменше, є нещасливим збігом обставин. Однак нещастя короля Джона могло простягатися ще далі. Можливо, що припливи, відповідальні за затоплення возів, були викликані рідкісною астрономічною подією, що породила колосальні хвилі заввишки 6 метрів, які поховали коштовності корони глибоко під мулистими водами.

Шотландські коштовності корони

Зрештою, скарби знайшли свій притулок на території церкви Кіннефф, незадовго до того, як війська Кромвеля захопили замок Фото: Wikimedia Commons

У середині XVII століття в Англії розгорілася громадянська війна між прихильниками монархії і тими, хто виступав проти неї. У двох словах, англійського короля Карла I стратили, а на його місце прийшов військовий Олівер Кромвель. Карл II, вигнаний син страченого короля, знайшов притулок у Шотландії.

Природно, Кромвель був незадоволений таким результатом і відправив свою армію захопити шотландські коштовності корони, відомі як "почесні", оскільки вони вважалися символами монархії, які Кромвель прагнув викорінити. Однак, увірвавшись у стіни Единбурзького замку, "почесні знаки" не знайшли.

Як виявилося, шотландське населення не було готове до здачі. Передбачаючи падіння Единбурзького замку, скарби таємно вивезли за стіни замку. Група винахідливих жінок передавала скарби між собою, ховаючи їх у мішках, подушках і навіть у морських водоростях.

Зрештою, скарби знайшли свій притулок на території церкви Кіннефф, незадовго до того, як війська Кромвеля захопили замок. Вони залишалися похованими там протягом дев'яти років, вийшовши з безвісності тільки після відновлення монархії.

Цікаво, що сага на цьому не закінчилася. З 1707 до 1818 року їх знову вважали втраченими, хоча й із доволі прозаїчних причин: їх замкнули в шухляду в період політичних змін і згодом забули.

Коштовності корони вампаноагів

На відміну від звичайних коштовностей корони, прикрашених сліпучими коштовними каменями, цей артефакт, відомий як пояс Метакома, шанується за складне мереживо, ретельно пришите вручну Фото: Wikimedia Commons

В історії існує чудовий артефакт, який має величезне значення для народу вампаноагів. На відміну від звичайних коштовностей корони, прикрашених сліпучими коштовними каменями, цей артефакт, відомий як пояс Метакома, шанується за складне мереживо, ретельно пришите вручну.

Передісторія цієї історії розгортається наприкінці XVII століття під час доленосного конфлікту, широко відомого як Війна короля Філіпа. Він став кульмінацією давньої напруженості між корінними американцями та англійськими поселенцями, підживлюваної складним павутинням образ.

У 1676 році конфлікт досяг трагічної кульмінації після смерті вождя вампаноагів Метакома, якого англійці також називали королем Філіпом. Коли пил осів і війна підійшла до кінця, англійські солдати пред'явили права на численні артефакти корінних американців, серед яких був і пояс Метакома.

Пояс Метакома не був звичайним предметом; він ніс на собі тягар історії вампаноагів, його тканина слугувала живим записом, постійно тканим для документування оповіді племені. Символізм, вплетений у пояс, ще більше посилював його культурне значення.

Майору Волдегрейву Пелему доручили представити цей цінний артефакт королю Якову II в Англії. Однак доля розпорядилася інакше. Пелем разом із поясом Метакома таємниче зник, не залишивши після себе жодних слідів. Минуло два роки, перш ніж стало відомо про зникнення майора, але на той час стало вже надто пізно починати успішні пошуки. Попри численні спроби, що тривали кілька століть, і Пелам, і пояс Метакома так і залишилися невловимими, а доля цього безцінного культурного скарбу лишилася у невизначеності.

Французькі коштовності корони

Серед цього виру розгорнулася амбітна затія — крадіжка коштовностей французької корони Фото: Wikimedia Commons

Бурхлива епоха Французької революції, що ознаменувалася арештом короля Людовика XVI і Марії Антуанетти 1791 року, викликала хвилю хаосу і потрясінь. До вересня наступного року запанували заворушення і хвилювання, створюючи благодатний ґрунт для зухвалих пограбувань. Серед цього виру розгорнулася амбітна затія — крадіжка коштовностей французької корони.

Розслідування призвело до затримання злочинця, кадета Гійо Лордоннера, який намагався продати коштовність з колекції в Лондоні. Примітно, що Лордоннер також придбав знаменитий "Французький блакитний", дивовижний блакитний діамант. Однак, коли його затримали, жаданого дорогоцінного каменю у нього не знайшлося.

Загадки, пов'язані з долею "Французького блакитного", продовжували існувати, а можливий шлях дорогоцінного каменю залишався практично невідомим до подальших розслідувань. Дехто припускає, що він міг потрапити до Лондона в 1790-х роках.

Однак гостроцікава теорія припускає, що саме пограбування організував уряд, можливо, з метою заволодіти саме цією коштовністю. Припускають, що дорогоцінний камінь могли використати як хабар, щоб домогтися капітуляції австрійських і прусських генералів під час одночасної війни. За такого сценарію дорогоцінний камінь міг потрапити до Лондона на початку 1800-х років.

Протягом XIX і XX століть у різних записах з'являлися поодинокі згадки про дорогоцінний камінь. Вважається, що він перетинався з королем Георгом IV, а потім потрапив у володіння Генрі Філіпа Хоупа, який перейменував його на "Діамант Надії". Згодом дорогоцінний камінь потрапив до рук американської спадкоємиці Евалін Волш Маклін, а потім опинився в Смітсонівському музеї.

Однак справжній зв'язок між "Діамантом Надії" та загадковим "Французьким блакитним" залишався невловимим до 2005 року. Тільки за допомогою передового комп'ютерного моделювання та інтенсивних досліджень було отримано переконливі докази, що підтверджують давно передбачувану ідентичність цих чудових коштовностей.

Ірландські коштовності корони

Загадка, пов'язана зі зникненням коштовностей ірландської корони 1907 року, як і раніше, спантеличує і заворожує, залишаючи за собою шлейф питань без відповідей

Загадка, пов'язана зі зникненням коштовностей ірландської корони 1907 року, як і раніше, спантеличує і заворожує, залишаючи за собою шлейф питань без відповідей.

Задумане переміщення коштовностей і сейфа, що додавався до них, у сильно укріплену башту Дублінського замку натрапило на непередбачувану перешкоду — сейф виявився занадто великим, щоб пройти через вхід у вежу.

Тому сейф тимчасово розмістили в легкодоступній бібліотеці, довіривши його турботам сера Артура Вікарса. На жаль, Вікарс виявив безтурботне ставлення до цього обов'язку: одного разу коштовності викрали його друзі жартома. Згодом сталася серія порушень безпеки, на які Вікарс, здавалося, не звертав уваги, і кульмінацією стала крадіжка коштовностей 6 липня.

Місце злочину вирізнялося дивовижною ретельністю, злочинець навіть завбачливо склав тканину в сейфі. Така увага до деталей змусила багатьох припустити, що це справа рук зловмисника. Однак подальше розслідування виявилося заплутаним.

Викликано слідчого зі Скотланд-Ярду, і складено звіт із зазначенням злочинця. Дивно, але цей звіт залишився прихованим, а слідчого раптово відправили назад в Англію. Завіса підозр кинула тінь сумніву на можливість приховування злочину, а сер Артур Вікарс опинився в ролі цапа-відбувайла, позбавлений можливості виправдати своє ім'я.

Але які мотиви лежали в основі передбачуваного приховування? Сам Вікарс назвав Френсіса Шеклтона справжнім винуватцем, однак, розслідуючи справу про причетність Шеклтона, він ризикував піддати дворянство ретельній перевірці, чого король Едуард VII пристрасно бажав уникнути.

Раніше Фокус писав про рідкісну дорогоцінність, яку викрали з-під носа королеви Британії. ЇЇ досі не можуть знайти.