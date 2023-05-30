Самое большое за всю историю преступление против палеонтологии: установлено лицо виновника

В своем исследовании ученые из Бристольского университета изучают историю самого темного события в палеонтологии, раскрывая потрясающие подробности разрушения первого нью-йоркского музея динозавров в 1871 году.

В Бристольском университете ученые углубляются в анналы палеонтологической истории, открывая ужасную главу, долгое время остававшуюся в тени. В жестоком акте опустошения только что зарождавшегося нью-йоркский музей динозавров стал жертвой безжалостных вандалов, вооруженных кувалдами в 1871 году, уничтоживших драгоценные остатки скелетов и тщательно изготовленные модели, предназначенные для публичного показа, пишет Arkeonews.

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Более века виновником этого был Уильям "Босс" Твид, выдающаяся фигура в политической жизни Нью-Йорка той эпохи. Однако недавно команда исследователей переосмыслила это печально известное преступление, обнаружив альтернативного подозреваемого, ответственного за то, что теперь считается "самым отвратительным актом вандализма в истории исследований динозавров".

Виктория Коулз, ученый из факультета истории искусства в Бристоле, объединила усилия с профессором Майклом Бентоном, чтобы пролить новый свет на этот инцидент.

Более века виновником этого был Уильям "Босс" Твид, выдающаяся фигура в политической жизни Нью-Йорка той эпохи Фото: Википедия

Коулз и Бентон отправились в интеллектуальное путешествие, которое раскрывает настоящего организатора разрушения: особого человека по имени Генри Хилтон, что занимал должность казначея и вице-президента Центрального парка. Шел 1871 год, и палеонтология все еще находилась на стадии зарождения, а новые находки со всего мира разжигали неуемный интерес к колоссальным существам, которые когда-то бродили по Земле.

В центре этого рассказа — Бенджамин Уотерхаус Хокинс, выдающийся английский художник-естествоиспытатель, чьи визионерские работы зажгли широкое увлечение динозаврами в Соединенных Штатах. Хокинс очаровал публику открытием первого в мире установленного скелета динозавра в Филадельфии в 1868 году, используя ископаемые останки для изготовления моделей в натуральную величину для сложных диорам, предназначенных для показа в будущем Нью-Йоркском музее.

К сожалению, грандиозные стремления Музея палеозоя были разбиты, когда совет Центрального парка под влиянием грозного Твида прекратил проект в 1870 году. Всего через несколько месяцев злые силы разбили тщательно созданные Хокинсом модели, слепки и студию, оставив после себя руины.

Виктория Коулз объясняет: "Суть дела заключается в ожесточенной борьбе за господство над Нью-Йорком в бурные годы после Гражданской войны в США (1861-1865). По сути, это была битва за контроль над городскими финансами и прибыльные контракты на строительство и развитие".

Растущий мегаполис стремительно расширялся, а культовый Центральный парк приобретал форму не просто зеленого пространства — он задумывался как место, полное различных памятников, включая Музей палеозойской эры, который должен был стать его украшением.

Профессор Бентон объясняет: "Предыдущие хроники этого досадного инцидента постоянно приписывали личную причастность к нему самого "Босса" Твида, постулируя мотивы от возмущения якобы кощунственным характером экспозиции до возмездия за критику, высказанную в репортаже New York Times об отмене проекта".

Однако Коулз вмешивается: "При изучении этих отчетов возникло несоответствие. Твид был втянут в нестабильную политическую борьбу, уже отягощенный обвинениями в коррупции и финансовых злоупотреблениях. Поэтому нельзя не поставить под сомнение его глубокую причастность к музейному проекту такого характера. Мы углубились в первоисточники и обнаружили, что Твид не был виновником, а мотивы разрушения не были связаны с богохульством или уязвленным самолюбием".

Коулз подчеркивает: "Благодаря доступности первоисточников в Интернете, мы смогли начать исчерпывающее исследование. В результате мы неопровержимо установили, что снос был санкционирован во время судьбоносной встречи, а Генри Хилтон взял на себя роль настоящего подстрекателя в этом ужасном эпизоде. Снос произошел немедленно на следующий день после этого злосчастного собрания".

Профессор Бентон, подчеркивая важность исправления исторических записей, утверждает: "Хотя этот инцидент может сначала показаться локальным актом бандитизма, исправление исторических неточностей приобретает первостепенное значение для нашего понимания эволюции палеонтологии".

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