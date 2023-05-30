Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Самое большое за всю историю преступление против палеонтологии: установлено лицо виновника

археология, исследование, палеонтология, динозавры, преступление, вандализм, история, уничтожение экспонатов, наука, гражданская война, США, музей, исследование динозавров, останки, скелет
Фото: Annual report of the Board of Commissioners of Central Park (1858) | В своем исследовании ученые из Бристольского университета исследуют историю самого темного события в палеонтологии, раскрывая потрясающие подробности разрушения первого нью-йоркского музея динозавров в 1871 году

В своем исследовании ученые из Бристольского университета изучают историю самого темного события в палеонтологии, раскрывая потрясающие подробности разрушения первого нью-йоркского музея динозавров в 1871 году.

Related video

В Бристольском университете ученые углубляются в анналы палеонтологической истории, открывая ужасную главу, долгое время остававшуюся в тени. В жестоком акте опустошения только что зарождавшегося нью-йоркский музей динозавров стал жертвой безжалостных вандалов, вооруженных кувалдами в 1871 году, уничтоживших драгоценные остатки скелетов и тщательно изготовленные модели, предназначенные для публичного показа, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Более века виновником этого был Уильям "Босс" Твид, выдающаяся фигура в политической жизни Нью-Йорка той эпохи. Однако недавно команда исследователей переосмыслила это печально известное преступление, обнаружив альтернативного подозреваемого, ответственного за то, что теперь считается "самым отвратительным актом вандализма в истории исследований динозавров".

Виктория Коулз, ученый из факультета истории искусства в Бристоле, объединила усилия с профессором Майклом Бентоном, чтобы пролить новый свет на этот инцидент.

археология, исследование, палеонтология, динозавры, преступление, вандализм, история, уничтожение экспонатов, наука, гражданская война, США, музей, исследование динозавров, останки, скелет Fullscreen
Более века виновником этого был Уильям "Босс" Твид, выдающаяся фигура в политической жизни Нью-Йорка той эпохи
Фото: Википедия

Коулз и Бентон отправились в интеллектуальное путешествие, которое раскрывает настоящего организатора разрушения: особого человека по имени Генри Хилтон, что занимал должность казначея и вице-президента Центрального парка. Шел 1871 год, и палеонтология все еще находилась на стадии зарождения, а новые находки со всего мира разжигали неуемный интерес к колоссальным существам, которые когда-то бродили по Земле.

В центре этого рассказа — Бенджамин Уотерхаус Хокинс, выдающийся английский художник-естествоиспытатель, чьи визионерские работы зажгли широкое увлечение динозаврами в Соединенных Штатах. Хокинс очаровал публику открытием первого в мире установленного скелета динозавра в Филадельфии в 1868 году, используя ископаемые останки для изготовления моделей в натуральную величину для сложных диорам, предназначенных для показа в будущем Нью-Йоркском музее.

К сожалению, грандиозные стремления Музея палеозоя были разбиты, когда совет Центрального парка под влиянием грозного Твида прекратил проект в 1870 году. Всего через несколько месяцев злые силы разбили тщательно созданные Хокинсом модели, слепки и студию, оставив после себя руины.

Виктория Коулз объясняет: "Суть дела заключается в ожесточенной борьбе за господство над Нью-Йорком в бурные годы после Гражданской войны в США (1861-1865). По сути, это была битва за контроль над городскими финансами и прибыльные контракты на строительство и развитие".

Растущий мегаполис стремительно расширялся, а культовый Центральный парк приобретал форму не просто зеленого пространства — он задумывался как место, полное различных памятников, включая Музей палеозойской эры, который должен был стать его украшением.

Профессор Бентон объясняет: "Предыдущие хроники этого досадного инцидента постоянно приписывали личную причастность к нему самого "Босса" Твида, постулируя мотивы от возмущения якобы кощунственным характером экспозиции до возмездия за критику, высказанную в репортаже New York Times об отмене проекта".

Однако Коулз вмешивается: "При изучении этих отчетов возникло несоответствие. Твид был втянут в нестабильную политическую борьбу, уже отягощенный обвинениями в коррупции и финансовых злоупотреблениях. Поэтому нельзя не поставить под сомнение его глубокую причастность к музейному проекту такого характера. Мы углубились в первоисточники и обнаружили, что Твид не был виновником, а мотивы разрушения не были связаны с богохульством или уязвленным самолюбием".

Коулз подчеркивает: "Благодаря доступности первоисточников в Интернете, мы смогли начать исчерпывающее исследование. В результате мы неопровержимо установили, что снос был санкционирован во время судьбоносной встречи, а Генри Хилтон взял на себя роль настоящего подстрекателя в этом ужасном эпизоде. Снос произошел немедленно на следующий день после этого злосчастного собрания".

Профессор Бентон, подчеркивая важность исправления исторических записей, утверждает: "Хотя этот инцидент может сначала показаться локальным актом бандитизма, исправление исторических неточностей приобретает первостепенное значение для нашего понимания эволюции палеонтологии".

Ранее Фокус писал, как динозаврам удалось превзойти своих доисторических ровесников и даже млекопитающих.

А также мы рассказывали о новом виде динозавров с уникальным строением черепа.