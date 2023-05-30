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Найбільший за усю історію злочин проти палеонтології: встановлено особу винуватця

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Фото: Annual report of the Board of Commissioners of Central Park (1858) | У своєму дослідженні вчені з Бристольського університету досліджують історію найтемнішої події в палеонтології, розкриваючи приголомшливі подробиці руйнування першого нью-йоркського музею динозаврів у 1871 році

У своєму дослідженні вчені з Бристольського університету досліджують історію найтемнішої події в палеонтології, розкриваючи приголомшливі подробиці руйнування першого нью-йоркського музею динозаврів у 1871 році.

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У Бристольському університеті вчені заглиблюються в аннали палеонтологічної історії, відкриваючи жахливу главу, яка довгий час залишалася в тіні. У жорстокому акті спустошення нью-йоркський музей динозаврів, що тільки-но зароджувався, став жертвою безжальних вандалів, озброєних кувалдами у 1871 році, які знищили дорогоцінні рештки скелетів та ретельно виготовлені моделі, призначені для публічного показу, пише Arkeonews.

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Понад століття винуватцем цього був Вільям "Бос" Твід, видатна постать у політичному житті Нью-Йорка тієї епохи. Однак нещодавно команда дослідників переосмислила цей сумнозвісний злочин, виявивши альтернативного підозрюваного, відповідального за те, що тепер вважається "найогиднішим актом вандалізму в історії досліджень динозаврів".

Вікторія Коулз, науковиця з факультету історії мистецтва в Бристолі, об'єднала зусилля з професором Майклом Бентоном, щоб пролити нове світло на цей інцидент.

археологія, дослідження, палеонтологія, динозаври, злочин, вандалізм, історія, знищення експонатів, наука, громадянська війна, США, музей, дослідження динозаврів, останки, скелет Fullscreen
Понад століття винуватцем цього був Вільям "Бос" Твід, видатна постать у політичному житті Нью-Йорка тієї епохи
Фото: Вiкiпедiя

Коулз і Бентон вирушили в інтелектуальну подорож, яка розкриває справжнього організатора руйнування: особливу людину, на ім'я Генрі Хілтон, який обіймав посаду скарбника і віцепрезидента Центрального парку. Йшов 1871 рік, і палеонтологія все ще перебувала на стадії зародження, а нові знахідки з усього світу розпалювали невгамовну цікавість до колосальних істот, які колись блукали по Землі.

У центрі цієї розповіді — Бенджамін Вотерхаус Гокінс, видатний англійський художник-природознавець, чиї візіонерські роботи запалили широке захоплення динозаврами в Сполучених Штатах. Гокінс зачарував публіку відкриттям першого в світі встановленого скелета динозавра у Філадельфії в 1868 році, використовуючи викопні останки для виготовлення моделей у натуральну величину для складних діорам, призначених для показу в майбутньому Нью-Йоркському музеї.

На жаль, грандіозні прагнення Музею палеозою розбилися, коли рада Центрального парку під впливом грізного Твіда припинила проєкт у 1870 році. Лише через кілька місяців злі сили розтрощили ретельно створені Гокінсом моделі, зліпки та студію, залишивши після себе руїну.

Вікторія Коулз пояснює: "Суть справи полягає в запеклій боротьбі за панування над Нью-Йорком у буремні роки після Громадянської війни в США (1861-1865). По суті, це була битва за контроль над міськими фінансами та прибуткові контракти на будівництво і розвиток".

Мегаполіс стрімко розширювався, а культовий Центральний парк набував форми не просто зеленого простору — він задумувався як місце, сповнене різноманітних пам'яток, включно з Музеєм палеозойської ери, який мав би стати його окрасою.

Професор Бентон пояснює: "Попередні хроніки цього прикрого інциденту постійно приписували особисту причетність до нього самого "Боса" Твіда, постулюючи мотиви від обурення нібито блюзнірським характером експозиції до відплати за критику, висловлену в репортажі New York Times про скасування проєкту".

Однак Коулз зазначає: "Під час вивчення цих звітів виникла невідповідність. Твіда втягнули у нестабільну політичну боротьбу, вже обтяжений звинуваченнями в корупції та фінансових зловживаннях. Тому не можна не поставити під сумнів його глибоку причетність до музейного проекту такого характеру. Ми заглибилися в першоджерела і виявили, що Твід не був винуватцем, а мотиви руйнування не були пов'язані з богохульством чи ураженим самолюбством".

Коулз наголошує: "Завдяки доступності першоджерел в Інтернеті, ми змогли розпочати вичерпне дослідження. В результаті ми неспростовно встановили, що знесення санкціоноване під час доленосної зустрічі, а Генрі Хілтон взяв на себе роль справжнього підбурювача в цьому жахливому епізоді. Знесення відбулося негайно на наступний день після цього злощасного зібрання".

Професор Бентон стверджує: "Хоча цей інцидент може спочатку здатися локальним актом бандитизму, виправлення історичних неточностей набуває першорядного значення для нашого розуміння еволюції палеонтології".

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