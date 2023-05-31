Древнее зло. Ученые выяснили, что чума бродила по Европе за тысячелетия до эпидемии

В тысячелетних зубах древних британцев скрыто откровение: предки страшной Черной Смерти появились на британской земле гораздо раньше, чем предполагали ученые.

Глубоко в недрах вековых британских могил ученые обнаружили нечто ужасающее и одновременно захватывающее. Из зубов трех древних людей были извлечены следы патогенного микроорганизма, предка печально известной чумы — Черной смерти. Эта бактерия бродила по Британии задолго до того, как она стала известна тем, что поставила человечество в Европе на грань исчезновения, пишет Science Alert.

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Среди этой троицы были два подростка, их последнее пристанище — братская могила в Чартерхаус Уоррен в Сомерсете. Они разделили свою эпоху с женщиной около сорока лет, которая покоится под ритуальным курганом в Левенсе, Камбрия. Унесла ли чума их жизни, остается загадкой, но само их существование связывает Британию с ранней историей этой смертельной болезни.

Бактерии, обнаруженные в организме этих людей, отличались от штамма, вызвавшего Черную смерть — пандемию, которая в течение полутысячелетия безжалостно пронеслась по Европе и Ближнему Востоку, оставив после себя бесчисленные жертвы. Однако присутствие этой ранней формы Yersinia pestis в Британии свидетельствует о том, что чума существовала на фоне, прежде чем превратиться в ту разрушительную форму, с которой мы знакомы.

"Обнаружение патогенов в образцах тысячелетней давности — это замечательное событие, — делится Пуджа Свали, геномист из британского Института Фрэнсиса Крика, — Изучая эти древние геномы, мы получаем представление о распространении и эволюционном пути этих микробов. Это может помочь нам определить важнейшие гены в распространении инфекционных заболеваний".

Действительно, линия Yersinia pestis со временем теряет гены, что отразилось в последующих эпидемиях, вызванных тем же патогеном. Вторая пандемия чумы, например, оказала такое глубокое воздействие, что изменила не только человеческое общество, но и потенциально сам наш генетический план.

Хотя об истории чумы известно многое, ее происхождение и пути передачи все еще пытаются разгадать генетические исслеователи. Свидетельства существования этого патогена были обнаружены в Евразии около 5 000 лет назад, в эпоху позднего неолита и бронзового века (ПНБВ).

Чума имеет два вида: бубонная или септицемическая чума, переносчиками которой являются блохи, и легочная чума, передающаяся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Интригует то, что наиболее распространенные в ПНБВ варианты бактерии не были приспособлены для передачи блох, что позволяет предположить, что эти предшественники были несколько менее страшными.

А как же распространение легочной чумы? Именно на этот вопрос пытались ответить Свали и ее команда. Они обратились к зубам 34 человек — сокровищнице сохранившейся микробной ДНК. Их исследование показало наличие Y. pestis в зубах трех человек, возраст которых датируется примерно 4 000 лет.

Сомерсетская братская могила, в которой покоятся двое детей, является диковинкой того времени. Многие из 28 тел, захороненных в ней, имеют следы насильственной смерти, что указывает на то, что это место использовалось для поспешного избавления от трупов после конфликта. Возможно, дети были заражены чумой в момент смерти, но маловероятно, что болезнь стала их окончательной гибелью.

Судьба женщины в церемониальном кургане, однако, остается загадочной.

Очень важно, что в бактериальной ДНК, извлеченной из всех трех объектов, отсутствует генетическое кодирование для передачи блох — признак, появившийся только около 3800 лет назад. Что мы знаем из этой древней микробной капсулы времени, так это то, что Y. pestis пересек Ла-Манш раньше, чем ученые предполагали, что позволяет предположить, что легочная чума была довольно бесстрашным путешественником.

"Благодаря древней ДНК мы можем проследить развитие болезней во времени, — утверждает генетик Понтус Скоглунд, также из Института Фрэнсиса Крика, — Будущие исследования могут помочь нам понять, как наши геномы сражались с этими патогенами, проливая свет на наше прошлое и возможные будущие встречи с болезнями".

Ранее Фокус писал о виновниках черной чумы. Ученые предполагают, что совсем не крысы были источником распространения болезни в средневековье.