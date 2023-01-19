Ложно обвиненные. Ученые предполагают, что крыс несправедливо обвинили в распространении чумы

Исследование показывает, что условия окружающей среды в Европе предотвратили бы выживание "Черной смерти" в животных резервуарах, а распространению чумы мы обязаны чему-то другому.

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Черная смерть опустошила Европу между 1347 и 1353 годами, унеся жизни миллионов человек. Однако на этом распространение чумы не закончилось и вспышки продолжились до 19 века, пишет Science Alert.

Одним и наиболее распространенных фактов о чуме в Европе является то, что ее распространяли крысы — в некоторых частях мира бактерия Yersinia pestis, вызывающая чуму, длительно время присутствовала в диких грызунах и блохах, что называется животным "резервуаром".

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Известно, что начинаясь с грызунов, чума также иногда распространяется на людей. Предполагается, что в Европе именно резервуары для животных стали источником пандемии чумы. Однако исследователи также предполагают, что чума могла быть повторно завезена в Европу из Азии. Новое исследование пролило свет на события того времени.

Группа исследователей из Университета Глазго и Стелингского университета провела свое исследование и предполагает, что крыс несправедливо оболгали — условия окружающей среды в Европе того времени должны были бы предотвратить выживание "Черной смерти" в долгосрочных животных резервуарах, а значит нечто иное должно было позволить чуме так надолго задержаться в Европе.

Ученые предполагают два развития сценария: во-первых, чума повторно была занесена из азиатских резервуаров, во-вторых, в Европе могли быть кратко- или среднесрочные резервуары. Однако исследователи полагают, что мог быть и третий сценарий, в котором первые два были переплетены.

Кроме того, ученые полагаю, что быстрое распространение "Черной смерти" и вспышки в последующие несколько столетий могут свидетельствовать о том, что медлительные крысы, на самом деле, не играли решающей роли в распространении чумы.

Европейский климатические

Чтобы выяснить, может ли чума выжить в долговременных резервуарах животных в Европе ученые сосредоточились на изучении таких факторов:

характеристики почвы;

климатические условия;

типы местности;

разновидности грызунов.

Ученые предполагают, что именно эти факторы, по видимому, влияют на то, сможет ли "Черная смерть" сохранится в водоемах. Исследователи использовали сравнительный анализ и пришли к выводу, что вероятность существования многовековых резервуаров чумы диких грызунов с 1348 года до начала 19 века маловероятна. По сути, она даже меньше, чем сегодня, когда всесторонне исследование исключает любые подобные резервуары в Европе.

Однако дела обстоят совсем иначе в регионах Китая и западной части США, где ученые обнаружили все необходимые условия для устойчивых резервуаров чумы у диких грызунов. Например, ученые полагают, что долговременные резервуары грызунов могли существовать в Центральной Азии тысячелетиями. Более того, основываясь на древних ДНК и текстовых свидетельствах, ученые полагают, что попав из Центральной Азии в Европу чума, по видимому, создала кратко- или среднесрочный резервуар, или даже несколько, среди европейских грызунов. Предположительно, наиболее вероятным местом для этого могла оказаться Центральная Европа.

Однако местные почвенно-климатические условия не являются благоприятными для устойчивых резервуаров, а потому ученые полагают, что чуму пришлось реимпортировать, по крайней мере в некоторых случаях и, возможно, не один раз.

Радикальное отличие

Для того, чтобы лучше понять, какую роль крысы сыграли в распространении болезни, ученые сравнили разные вспышки чумы:

первая , начало 6 века — конец 8 века;

, начало 6 века — конец 8 века; вторая , 1330-е годы — 1800-е годы;

, 1330-е годы — 1800-е годы; третья, 1894 год — до сих пор в таких местах, как Мадагаскар и Калифорния.

В подавляющем большинстве все эти пандемии связаны с бубонной формой чумы, при которой болезнь поражает лимфатическую систему человека. При легочной чуме — бактерии поражают легкие человека.

Исследователи обнаружили, что вторая пандемия радикально отличалась от более поздних по характеру и передаче болезни.

Во-первых, уровни смертности второй пандемии достигали 50%, тогда как третьей — редко превышали 1%.

Во-вторых, эти пандемии отличаются скоростью и моделями передачи — скорость передачи во время второй пандемии была ошеломляющей, в сравнении с третьей, где скорость перевозки товаров гораздо выше.

Ученые обнаружили, что независимо от того, как начинались отдельные волны второй пандемии, как дикие, так и не дикие грызуны, в том числе крысы — перемещаются гораздо медленнее, чем была скорость распространения чумы по континенту.

В-третьих, расхождения заметны и в сезонности чумы. Например, чума третьей пандемии коррелирует с циклами плодовитости крысиных блох — они повышаются в относительно влажных условиях при температуре в диапазоне от 10 до 25 °C. В то же время эпидемии второй пандемии могли проходить и в зимние месяцы в бубонной форме, например, в Балтийских регионах, но в средиземноморском климате — чума была летней заразой.

Исследователи отмечают, что эти поразительные отличия поднимают важный вопрос — в действительности ли бубонная форма чумы зависела от малоподвижных грызунов для ее передачи, когда на самом деле она могла бы более эффективно распространяться от человека к человеку. Ученые предполагают, что болезнь могла передаваться через прикосновение, дыхательные системы или эктопаразитов, в том числе блох и вшей.

Однако ученые отмечают, что для ответа на эти вопросы потребуются дополнительные исследования, однако уже сейчас есть над чем задуматься.

Ранее Фокус писал о том, что древняя ДНК рассказала, что защитило людей от бубонной чумы в 14-м веке.