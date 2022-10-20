Ящик Пандоры под замком. Древняя ДНК рассказала, что защитило людей от бубонной чумы в 14-м веке

Исследование показывает, что наличие одного гена на 40% увеличивало вероятность пережить Черную смерть.

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Вторая вспышка бубонной чумы пришлась на 1346 — 1353 годы, по разным данным жертвами эпидемии тогда стали от 30% до 60% жителей Европы. Ученые десятилетиями изучают этот "ящик Пандоры" и надеются понять, что помогло людям выжить — похоже, в этот раз им это удалось, пишет The Guardian.

Группа ученых из Медицинского центра Чикагского университета изучила более 500 образцов древней ДНК, в том числе останков из лондонских чумных ямах Ист-Смитфилда, которые использовались для массовых захоронений людей, умерших от чумы, в 14 веке.

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В своих исследованиях профессор генетической медицины Луис Баррейро и его коллеги искали какие-либо генетические адаптации связанные с бубонной чумой. И в конце-концов обнаружили — оказалось, что наличие двух копий "хорошего" гена ERAP2 позволило произвести функциональные белки, которые помогли иммунной системе распознать инфекцию.

По мнению Баррейро, им с коллегами первым удалось понять, как Черная смерть заставила фактически эволюционировать иммунную систему человека. Ученые считают, что именно бубонная чума задала тон эволюции генов иммунитета, в том числе ERAP2, и задала курс того, как люди сегодня реагируют на различные болезни.

К исследованию подключились ученые из Университетов Макмастера и Института Пастера. После ряда исследований они пришли к выводу, что копии "хорошего" гена позволили иммунной системе более эффективно атаковать и в конечном счете, нейтрализовать Y pestis иммунными клетками.

Ученые считают, что счастливые обладатели двух копий "хорошего" гена по сути выиграли в "генетическую лотерею" — их шансы пережить Черную смерть возросли на 40%.

По словам соавтора исследования профессора антропологии в Университете Макмастера в Канаде Хендрика Пойнара, новое исследование стало первым в своем роде и показало, как древние пандемии могут изменять геномы, но успешно скрываться в современных популяциях.

Пойнар считает, что именно эти гены уравновесили естественный отбор и обеспечили защиту в течение сотен лет эпидемий бубонной чумы, а по сути оказались аутоиммунным. Отметим, что ERAP2 ныне является известным фактором риска развития болезни Крона и ряда других аутоиммунных заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось узнать откуда в Европу пришла Черная смерть.