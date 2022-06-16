Родина чумы. Ученые узнали, откуда в Европу пришла Черная смерть

Раскрыть происхождение Черной смерти помогло генетическое исследование останков людей, погибших от эпидемии в 1338 и 1339 годах.

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Семь столетий назад, Черная смерть (также Черный мор) — вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы, уничтожила огромную часть население Земли, но ее происхождение до сих пор вызывало горячие споры, пишет Discover Magazine.

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Однако новое исследование ученых смогло наконец-то узнать место происхождение Черного мора.

Истребитель всего живого

Чума опустошила Европу, Ближний Восток и северную Африку между 1347 и 1352 годами. Число погибших эксперты оценивают в диапазоне от 25 миллионов до 200 миллионов жертв, где-то между 5 и 40% населения мира.

Но даже после того, как в 1352 году первая волна чумы спала, она продолжала появляться в течение следующих пяти веков, периодически уничтожая города. Несмотря на огромное число погибших, причина Черного мора оставалась загадкой до конца XIX века.

[ + – ] Черная смерть опустошила Европу, Ближний Восток и северную Африку между 1347 и 1352 годами

В 1894 году, более чем через 500 лет после начала Черной смерти, ученые обнаружили, что причиной чумы является бактерия под названием Yersinia pestis, которая распространилась от крыс к людям через кровососущих блох.

Определение источника

Но когда и где именно чума распространилась? Этот вопрос озадачивал исследователей на протяжении веков. Чтобы точно определить время и место возникновения Черной смерти, специалисты в ходе нового исследования обратились к местам археологических раскопок XIV века в Центральной Азии.

Они выявили два места захоронения в Киргизии, где на надгробных плитах были указаны жертвы чумы 1338 года. Затем извлекли ДНК у жертв и обнаружили ДНК бактерии чумы Y. pestis.

Эти данные свидетельствуют о том, что Y. pestis находился в Центральной Азии до того, как попал в Европу. Чтобы проверить, был ли это первоначальный штамм чумы, исследователи обратились к следу, оставленному в геноме бактерии.

Когда Y. pestis впервые перешел от грызунов к человеку, его геном быстро мутировал и диверсифицировался — событие, которое исследователи называют "Большим взрывом". Небольшие изменения в нуклеотидах А, Ц, Г и Т, составляющих геном, накапливались и в конечном итоге, привели к Черному мору.

[ + – ] Ученые выявили два места захоронения в Киргизии, где на надгробных плитах были указаны жертвы чумы 1338 года

"Мы нашли исходный штамм Черной смерти и даже знаем точную дату ее возникновения (имеется в виду 1338 год). Это настоящий успех", — отметила ведущий автор исследования Мария Спиру из Тюбингенского университета.

Древний штамм, который идентифицировала команда, очень похож на штаммы, обнаруженные у современных сурков, живущих вблизи археологического объекта — популяции сурков, которые сохраняли неработающие версии Y. pestis между вспышками чумы.

Сходство между геномами могильника и сурка позволяет предположить, что жертвы заразились бактерией, когда она только-только перекочевала от грызунов к людям.

"Это указывает на происхождение предка Черной смерти в Центральной Азии в области горной системы Тянь-Шань", — заключили ученые.

Напомним, что в мае этого года в Великобритании нашли большую яму с жертвами черной смерти. Эксперты откопали 40 скелетов, но что удивило их больше всего, так то, что они были захоронены в деревянные гробы, выстроенные в ряд.