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Родина чумы. Ученые узнали, откуда в Европу пришла Черная смерть

Юлия Чайка
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черная смерть, рисунок, фото

Раскрыть происхождение Черной смерти помогло генетическое исследование останков людей, погибших от эпидемии в 1338 и 1339 годах.

Семь столетий назад, Черная смерть (также Черный мор) — вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы, уничтожила огромную часть население Земли, но ее происхождение до сих пор вызывало горячие споры, пишет Discover Magazine.

Однако новое исследование ученых смогло наконец-то узнать место происхождение Черного мора.

Истребитель всего живого

Чума опустошила Европу, Ближний Восток и северную Африку между 1347 и 1352 годами. Число погибших эксперты оценивают в диапазоне от 25 миллионов до 200 миллионов жертв, где-то между 5 и 40% населения мира.

Но даже после того, как в 1352 году первая волна чумы спала, она продолжала появляться в течение следующих пяти веков, периодически уничтожая города. Несмотря на огромное число погибших, причина Черного мора оставалась загадкой до конца XIX века.

черный мор, картина, фото
Черная смерть опустошила Европу, Ближний Восток и северную Африку между 1347 и 1352 годами

В 1894 году, более чем через 500 лет после начала Черной смерти, ученые обнаружили, что причиной чумы является бактерия под названием Yersinia pestis, которая распространилась от крыс к людям через кровососущих блох.

Определение источника

Но когда и где именно чума распространилась? Этот вопрос озадачивал исследователей на протяжении веков. Чтобы точно определить время и место возникновения Черной смерти, специалисты в ходе нового исследования обратились к местам археологических раскопок XIV века в Центральной Азии.

Они выявили два места захоронения в Киргизии, где на надгробных плитах были указаны жертвы чумы 1338 года. Затем извлекли ДНК у жертв и обнаружили ДНК бактерии чумы Y. pestis.

Эти данные свидетельствуют о том, что Y. pestis находился в Центральной Азии до того, как попал в Европу. Чтобы проверить, был ли это первоначальный штамм чумы, исследователи обратились к следу, оставленному в геноме бактерии.

Когда Y. pestis впервые перешел от грызунов к человеку, его геном быстро мутировал и диверсифицировался — событие, которое исследователи называют "Большим взрывом". Небольшие изменения в нуклеотидах А, Ц, Г и Т, составляющих геном, накапливались и в конечном итоге, привели к Черному мору.

надгробный камень, надписи, фото
Ученые выявили два места захоронения в Киргизии, где на надгробных плитах были указаны жертвы чумы 1338 года

"Мы нашли исходный штамм Черной смерти и даже знаем точную дату ее возникновения (имеется в виду 1338 год). Это настоящий успех", — отметила ведущий автор исследования Мария Спиру из Тюбингенского университета.

Древний штамм, который идентифицировала команда, очень похож на штаммы, обнаруженные у современных сурков, живущих вблизи археологического объекта — популяции сурков, которые сохраняли неработающие версии Y. pestis между вспышками чумы.

Сходство между геномами могильника и сурка позволяет предположить, что жертвы заразились бактерией, когда она только-только перекочевала от грызунов к людям.

"Это указывает на происхождение предка Черной смерти в Центральной Азии в области горной системы Тянь-Шань", — заключили ученые.

Напомним, что в мае этого года в Великобритании нашли большую яму с жертвами черной смерти. Эксперты откопали 40 скелетов, но что удивило их больше всего, так то, что они были захоронены в деревянные гробы, выстроенные в ряд.