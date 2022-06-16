Батьківщина чуми. Вчені дізналися, звідки до Європи прийшла Чорна смерть

Розкрити походження Чорної смерті допомогло генетичне дослідження останків людей, які загинули від епідемії у 1338 та 1339 роках.

Сім століть тому, Чорна смерть (також Чорний мор) — друга в історії пандемія чуми, пік якої припав на 1346-1353 роки, знищила більшу частину населення Землі, але її походження досі викликало гарячі суперечки, пише Discover Magazine.

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Однак нове дослідження вчених змогло нарешті дізнатися про місце походження Чорної смерті.

Винищувач всього живого

Чума спустошила Європу, Близький Схід та північну Африку між 1347 та 1352 роками. Число загиблих експерти оцінюють у діапазоні від 25 мільйонів до 200 мільйонів жертв, десь між 5 та 40% населення світу.

Але навіть після того, як в 1352 перша хвиля чуми спала, вона продовжувала з'являтися протягом наступних п'яти століть, періодично знищуючи міста. Попри величезну кількість загиблих, причина Чорної смерті залишалася загадкою до кінця XIX ст.

[ + – ] Чорна смерть спустошила Європу, Близький Схід та північну Африку між 1347 та 1352 роками

У 1894 році, через понад 500 років після початку Чорної смерті, вчені виявили, що причиною чуми є бактерія під назвою Yersinia pestis, яка поширилася від щурів до людей через бліх.

Визначення джерела

Але коли та де саме чума поширилася? Це питання спантеличував дослідників протягом століть. Щоб точно визначити час та місце виникнення Чорної смерті, фахівці під час нового дослідження звернулися до місць археологічних розкопок XIV століття в Центральній Азії.

Вони виявили два місця поховання в Киргизії, де на надгробних плитах вказані жертви чуми 1338 року. Потім витягли ДНК у жертв та виявили ДНК бактерії чуми Y. pestis.

Ці дані свідчать про те, що Y. pestis був у Центральній Азії до того, як потрапив до Європи. Щоб перевірити, чи це початковий штам чуми, дослідники звернулися до сліду, залишеному в геномі бактерії.

Коли Y. pestis вперше перейшов від гризунів до людини, його геном швидко мутував і диверсифікувався — подія, яку дослідники називають "Великим вибухом". Невеликі зміни в нуклеотидах А, Ц, Г і Т, що становлять геном, накопичувалися і, зрештою, призвели до Чорної смерті.

[ + – ] Вчені виявили два місця поховання в Киргизії, де на надгробних плитах вказані жертви чуми 1338 року

"Ми знайшли вихідний штам Чорної смерті й навіть знаємо точну дату її виникнення (мається на увазі 1338). Це справжній успіх", — зазначила провідна авторка дослідження Марія Спіру з Тюбінгенського університету.

Стародавній штам, який ідентифікувала команда, дуже схожий на штами, виявлені у сучасних бабаків, що живуть поблизу археологічного об'єкта — популяції бабаків, які зберігали непрацюючі версії Y. pestis між спалахами чуми.

Подібність між геномами могильника і бабака дозволяє припустити, що жертви заразилися бактерією, коли вона тільки-но перекочувала від гризунів до людей.

"Це вказує на походження предка Чорної смерті в Центральній Азії в галузі гірської системи Тянь-Шань", — уклали вчені.

Нагадаємо, що у травні цього року у Великій Британії знайшли велику яму з жертвами чорної смерті. Експерти відкопали 40 скелетів, але що здивувало їх найбільше, так що вони поховані в дерев'яні труни, збудовані в ряд.