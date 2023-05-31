Пранк от Пифагора: как проделки древнегреческого философа не позволяли перебрать вина

Чаша Пифагора — это давнее шутливое изобретение, которое приписывают известному древнегреческому философу Пифагору. Она служила напоминанием о вреде большого количества алкоголя: как только в нее наливали много вина, все содержимое выливалось на землю.

Пифагор, древнегреческий философ, известный благодаря своей одноименной теореме, имел гораздо более широкий круг интересов и занятий, чем математика: он был прежде всего нумерологом, а не математиком. Несмотря на свою репутацию серьезного философа, Пифагор имел озорной нрав. Кроме его своеобразных теорий о бобах, музыкальных звездах и планетах, он также любил розыгрыши, пишет IFLScience.

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Одной из таких шуток было создание чаши Пифагора — легендарного предмета, который, согласно истории, сконструировал сам Пифагор. Целью этого кубка было дать кармический урок тем, кто жадно наливал себе чрезмерное количество вина.

Хотя нет убедительных доказательств, приписывающих изобретение непосредственно Пифагору, древнейшие образцы чаш датируются четвертым веком нашей эры, примерно через тысячелетие после смерти философа.

Тем не менее эта чаша стала ассоциироваться с ним благодаря народному воображению, которое утверждает, что она была создана, чтобы напоминать его последователям о важности умеренности в употреблении алкоголя.

На первый взгляд, чаша Пифагора похожа на обычный сосуд для питья, но со своеобразным центральным выступом, напоминающим уменьшенную версию формы для кекса. На самом деле, пока вы не переполняете ее, чаша функционирует как любая другая, хоть и с уникальным внешним видом.

Истинная особенность чаши Пифагора раскрывается при попытке налить в нее чрезмерное количество жидкости. Как только жидкость превышает определенный уровень, она начинает вытекать через ножку кубка, потенциально пачкая вином одежду пьющего.

Как только жидкость превышает определенный уровень, она начинает вытекать через ножку кубка, потенциально пачкая вином одежду пьющего Фото: IFLScience

Секрет заключается в своеобразном бугорке посередине, который служит скрытым сифоном, соединенным с открытым каналом, позволяющим жидкости вытекать через ножку. Однако чаша Пифагора обманчиво хитрая, она срабатывает только тогда, когда в нее наливают чрезмерное количество жидкости.

Но как она работает?

Несмотря на то, что она была изобретена тысячелетия назад, принцип, который лежит в основе этого древнего розыгрыша, является удивительно сложным. Он основывается на теореме Паскаля о сообщающихся сосудах, которая утверждает, что если жидкость налить в сообщающиеся сосуды, они достигнут одинаковой высоты и будут в равновесии.

Этот принцип можно интуитивно понять на простом примере: представьте себе две емкости, соединенные трубкой; когда вода наливается в одну из них, она со временем перетекает через соединитель в другую. Как только переливание прекращается, уровень жидкости в обеих емкостях становится равным.

Несмотря на то, что она была изобретена тысячелетия назад, принцип, который лежит в основе этого древнего розыгрыша, является удивительно сложным Фото: IFLScience

Чаша Пифагора работает по тому же принципу. Когда основная полость заполняется, начальная часть канала внутри ножки заполняется до того же уровня, что и налитая к этому времени жидкость. Однако, если налитая жидкость превышает этот уровень, избыток жидкости переливается в ножку. Этот перелив создает связь со "вторым сосудом", которым, по сути, является весь мир. Следовательно, вино или медовуха продолжает вытекать, пока кубок не опустеет полностью.

Современные версии чаши Пифагора или подобных устройств, основанных на той же концепции, обычно используются не как шутки, а как веселые научные эксперименты, проясняющие повседневные понятия.

Если вы предпочитаете более легкий вариант, вы можете найти чашу Пифагора в собственной ванной комнате: те же принципы, предотвращающие переполнение унитаза, действуют и в этой чаше.

Более того, творчество ученых и инженеров вышло за пределы таких повседневных чудес как санитария. Многочисленные гениальные версии чаши Пифагора были разработаны, вероятно, для того, чтобы просто наслаждаться ею.

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