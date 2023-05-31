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Предупреждая болезнь Альцгеймера: разработано приложение для обнаружения признаков заболевания

Фото: Getty Images | Японские ученые разработали приложение, которое использует анализ речи для выявления признаков болезни Альцгеймера

Японские ученые разработали приложение для смартфонов, которое использует анализ речи для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера.

Ученые из Университета Цукубы, Япония и IBM Research вдохнули жизнь в концепцию приложения-детектора Альцгеймера и легкого когнитивного расстройства, создав уникальное приложение, которое использует анализ речи для выявления этого страшного заболевания, пишет New Atlas.

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Болезнь Альцгеймера подкрадывается к примерно 75% больных людей, которые до сих пор не знают о своем состоянии. Первые признаки болезни Альцгеймера часто проявляются в языковых проблемах: человек может внезапно заикаться, с трудом подбирать слова или запнуться в середине предложения.

Осознав потенциал этих изменений, ученые привлекли в качестве союзника технологию. Их цель — помочь врачам диагностировать болезнь Альцгеймера и легкие когнитивные нарушения при первой же возможности. В конце концов, чем раньше будет обнаружена болезнь, тем лучше мы сможем попытаться замедлить ее жестокое шествие. Однако эта задача не из легких, поскольку выявление изменений в речи пожилых людей — большой труд.

Результатом их работы стал многообещающий прототип приложения для смартфона. Приложение достаточно умно, чтобы анализировать речь пользователя и находить тонкие признаки болезни Альцгеймера и легкого когнитивного расстройства.

Чтобы проверить точность своего изобретения, исследователи обратились к 114 добровольным участникам — среди них были люди с диагнозом болезни Альцгеймера, легкими когнитивными нарушениями и группа психически здоровых людей. В спокойной обстановке тихой комнаты участники отвечали на заранее записанные вопросы на iPad.

Приложение ставило перед участниками пять речевых задач, включая обратный счет, вычитание чисел и описание картинок. Затем эти ответы поступали в службу автоматического распознавания речи компании IBM, которая переписывала аудиозаписи в данные. Эти данные, состоящие из таких элементов речи, как кратковременные колебания высоты тона и громкости, темп речи, интонация и паузы, были проанализированы с помощью машинного обучения.

Среди основных моментов исследования — явные различия в речевых паттернах здоровых людей по сравнению с людьми с болезнью Альцгеймера или легким когнитивным расстройством. Их модель машинного обучения смогла определить болезнь Альцгеймера и легкое когнитивное расстройство с впечатляющей точностью — 91% и 88% соответственно.

Эти результаты свидетельствуют о первом в своем роде исследовании, указывая на потенциал использования автоматизированного, самоуправляемого инструмента для выявления этих состояний с помощью анализа речи. Однако исследователи понимают, что надежность приложения требует дальнейшего тестирования, чтобы соотнести изменения в речи с реальными изменениями в мозге пациентов.

Команда признает некоторые ограничения в своем исследовании. Например, лабораторные условия могли повлиять на ответы участников, а небольшой размер выборки может повлиять на широкую применимость полученных результатов.

Однако это исследование проливает свет на многообещающее будущее использования анализа речи с помощью удобного приложения для смартфона для скрининга таких изнурительных заболеваний.

Ранее Фокус писал о интересном мнении ученых по поводу причины появления болезни Альцгеймера. Они считают, что во всем виноват сахар.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.