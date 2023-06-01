Опасные для Земли взрывы на Солнце: ученые приблизились к разгадке еще одной тайны

Астрономы нашли способ выяснить, как вспышки на Солнце ускоряют солнечные частицы до невероятных скоростей.

Два самых мощных извержения на Солнце – это солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Во время этих взрывов на нашей звезде в космос вырываются огромные потоки плазмы и огромное количество энергии. Это приводит к появлению на нашей планете геомагнитных бурь, которые негативно влияют на энергетическую инфраструктуру и работу связи. Поэтому ученые хотят иметь лучшее понимание природы энергетических частиц, вылетающих от Солнца, но исследование их стремительных скоростей – это очень сложный процесс. Новое исследование ученых из Университета штата Алабама в Хантсвилле, США, впервые показывает, что энергичные нейтральные атомы (это частицы без электрического заряда, которые летят с невероятной скоростью) можно использовать для изучения процесса ускорения солнечных частиц во время таких событий, как вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, пишет Space.

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Это очень актуальное на сегодняшний день исследование, ведь его результаты были обнародованы именно тогда, когда на Солнце происходит возрастание уровня его активности. Этот процесс будет только усиливаться в ближайшие пару лет, ведь наша звезда приближается к пику это активности. Это значит, что на Солнце уже начинает происходить намного больше взрывов, то есть солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Это в свою очередь часто приводит к появлению геомагнитных бурь на Земле.

Совсем недавно, как уже писал Фокус, на Солнце появилось огромное солнечное пятно, в котором согласно прогнозам, будут происходить масштабные проявления солнечной активности.

Астрономы нашли способ выяснить, как вспышки на Солнце ускоряют солнечные частицы до невероятных скоростей Фото: NASA

В этом году уже достаточно часто на Солнце появлялись вспышки разной мощности (эти вспышки относят к пяти классам, самые мощные вспышки на Солнце относятся к классу Х), в том числе и самые сильные. Подобные процессы приводили к появлению сильных геомагнитных бурь и проблемам на Земле.

Согласно новому исследованию, энергичные нейтральные атомы можно использовать для определения разницы между двумя разными местами ускорения солнечных частиц.

По словам ученых, солнечные частицы могут ускоряться в двух местах: либо в самих солнечных вспышках, либо в ударной волне, которая вызвана выбросом плазмы. Но пока точно неизвестно, в каком именно месте частицы набирают самую большую скорость.

На нейтральные атомы (а это в основном атомы водорода) не влияет магнитогидродинамическая турбулентность солнечного ветра, поэтому они несут всю физическую информацию об участке ускорения без искажений от магнитных полей, говорят ученые.

Поэтому астрономы считают, что специальные детекторы, размещенные на околоземной орбите, то есть за 150 млн км от Солнца, могут раскрыть главные секреты солнечных частиц. В NASA сейчас ведут работу по созданию таких детекторов, но пока что не известно, когда они будут запущены в космос.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали может ли быть у нашей Вселенной какая-то центральная точка, то есть центр Вселенной. На самом деле ответ на этот вопрос не так прост, как кажется.