И тут провал. Ученые обнаружили, что биоразлагаемый пластик также опасен, как и обычный

Новое исследование свидетельствует о том, что пластик из сахарного тростника нельзя использовать в качестве экологически чистой альтернативы обычному.

Не секрет, что традиционный пластик, основанный на ископаемом масле, заполонил Землю. Микрочастицы пластика найдены даже в самых отдаленных уголках планеты и во всех живых существах. Это привело к тому, что исследователи начали искать более экологически чистые альтернативы, которые бы не вредили окружающей среде и разлагались быстрее, пишет PHYS.org.

Одним из таких вариантов стали полимеры на биологической основе из тростникового сахара. Наиболее распространенным биопластиком является поли-L-лактид (PLA), который активно используется в 3D-принтерах, а также для изготовления текстиля, пищевых упаковок, одноразовых столовых приборов и других различных товарах.

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Ранее считалось, что биопластики могут стать эффективной и экологически чистой альтернативой, которая не вредит окружающей среде и всему живому. Однако новое исследование ученых из Гетеборгского университета предполагает, что это на самом деле не так.

По словам автора исследования, докторанта Азора Кениг Кадгара, они с коллегами обнаружили, что биопластик влияет на поведение мелких окуней — они реагируют гораздо сильнее, когда встречают других рыб. Кроме того, ученые обнаружили снижение подвижности, изменение способности образовывать косяки и даже изменение реакции при приближении к опасности.

Азора отмечает, что как правило в экспериментах с пластиком учитываются физические изменения, однако редко внимание исследователей обращено на анализ поведения животных. Теперь исследователи уверены, что воздействие PLA-пластика вызывают изменения в поведении рыб.

Эксперимент с окунями продлился 6 месяцев Фото: Science of The Total Environment

Эксперимент продлился 6 месяцев, в течение которых ученые кормили окуней частицами микропластика PLA, а также частицами каолина и белой глины, используемой для изготовления фарфора и покрытия бумаги. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у рыб, которых кормили каолином, наблюдались незначительные изменения в поведении. Однако ученые также обнаружены, что у рыб был затронут мужской половой гормон, а экспрессия некоторых генов была ограничена, например, реакция на стресс.

Автор исследования отмечает, что теперь четко видно, что PLA-пластик вовсе не безвреден для рыб, а потому его не стоит позиционировать как экологически чистую альтернативу. По сути, его следовало бы рассматривать как эквивалент обычному пластику, который также опасен.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали новый пластик, изготовленный не из сырой нефти.