Океан вверх тормашками. Жара может превратить моря из поглотителей углерода в источники выбросов

Исследователи опасаются, что если это произойдет, Землю ждут переломные моменты изменения климата.

Последние несколько десятилетий ученые сосредоточены на том, чтобы понять, как глобальное потепление и изменения климата отобразятся на нашей планете. В новом исследовании ученые полагают, что повышение температуры может привести к тому, что океан из поглотителя углекислого газа превратится в его производителя, пишет PSYS.org.

Миксотрофные микробы — весьма универсальные организмы, которые способны эффективно переключаться между фотосинтезом, как у растений (поглощая углекислый газ), и питанием, как у животных (выделяя углекислый газ). Эти организмы широко распространены во всем мире и, как правило, встречаются в пресной воде и морской среде. Исследования свидетельствуют о том, что они представляют собой большую часть морского планктона.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые из Университета Дьюка и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали компьютерную симуляцию, которая смоделировала, как миксотрофные микробы приобретают энергию в ответ на потепление планеты. Исследователи обнаружили, что в условиях потепления эти микробы превращаются из поглотителей углерода в его производителей.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что по мере нагревания планеты эти обширные микробные сообщества могут измениться и начать работать в противоположном направлении: от чистого охлаждающего эффекта к чистому эффекту потепления. По словам ведущего автора исследования, доктора Даниэля Вечински, модель показала, что миксотрофные микробы на самом деле играют более важную роль в экосистеме планеты и оказывают существенное влияние на изменения климата Земли, чем считалось ранее.

По словам соавтора исследования, доктора Холли Меллер, по сути эти микробы являются выключателями, которые могут либо преодолеть кризис потепления, либо усугубят ситуацию. Несмотря на то, что они чрезвычайно крошечного размера, их влияние на климат планеты действительно впечатляет.

Модель исследователей также показала, что перед переключением на выделение углекислого газа, численность миксотрофных микробов начинает сильно колебаться. Исследователи полагают, что это можно использовать в качестве индикатора катастрофических последствий.

Ранее Фокус писал о том, что за последние 15 лет Земля накопила столько же тепла, сколько и за предыдущие 45.