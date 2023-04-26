Адская парилка. За последние 15 лет Земля накопила столько же тепла, сколько и за предыдущие 45

Ученые опасаются, что недавнее быстрое нагревание Мирового океана в преддверии Эль-Ниньо станет лишь началом нового витка глобального потепления.

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В апреле 2023 года ученые обратили внимание на устрашающую тенденцию — глобальная температура поверхности Мирового океана достигла своего рекордного значения. Исследователи отмечают, что она никогда прежде не нагревалась так быстро и так сильно, и, увы, ученые до сих пор не понимают чем это обусловлено, пишет BBC.

Исследователи опасаются, что рекордный нагрев океана в сочетании с другими погодными явлениями, в том числе и надвигающемуся Эль-Ниньо (погодная система, нагревающая океан), мировая температура может достичь нового рекордного уровня уже к концу следующего года.

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Проблема заключается в том, что более теплые океаны, по сути, станут адской ловушкой для морской жизни, кроме того, это может привести к экстремальному увеличению уровня моря. Еще одной проблемой станет то, что более теплые океаны менее эффективно поглощают парниковые газы, нагревающие планету.

В новом исследовании ученые из исследовательской группы Mercator Ocean International изучили эти загадочные явления. Они обнаружили, что только за последние 15 лет наша планета накопила почти столько же тепла, как и за предыдущие 45. Причем большая часть из этого переизбытка уходит в Мировой океан. Все это отразилось на жизни планеты — в результате общая температура океанов достигла нового рекорда в апреле 2023 года, а в некоторых регионах разница с долгосрочной перспективой была огромной.

По словам ведущего автора исследования, океанографа Карины фон Шукманн, они с коллегами обнаружили, что в марте у восточного побережья Северной Америки температура моря была на 13,8 °C выше, чем в среднем в период с 1981 по 2011 годы.

Карта глобальной температуры океана Фото: BBC

Ученые отмечают, что до сих пор не понимают, чем можно объяснить столько резкое повышение температуры поверхности Мирового океана. Однако любопытно, что одним из факторов, который может оказывать влияние на уровень тепла, может быть снижение уровня загрязнения от судоходства.

Дело в том, что в 2020 году в силу вступило постановление о снижении содержания серы в топливе, используемом суднами. Это привело к сокращению количества аэрозольных частиц, выбрасываемых в атмосферу. Однако с другой стороны эти аэрозоли также помогали отражать тепло обратно в космос, а их отсутствие могло привести к попаданию большего количества тепла в воду.

Последствия потепления океана

Данные свидетельствуют о том, что средняя температура поверхности Мирового океана увеличилась на 0,9°C в сравнении с доиндустриальным уровнем. Причем только за последние 40 лет произошел скачок на 0,6°C. Это существенно меньше, чем повышение температуры над сушей.

Однако исследователи предупреждают, что даже это, казалось бы несущественное повышение температуры имеет свои последствия:

исчезновение видов (в особенности страдают коралловые рифы);

экстремальная погода — ураганы и циклоны смогут поглощать больше энергии, а значит будут более интенсивными и продолжительными;

повышение уровня моря (тепловое расширение) и затопление прибрежных районов;

ускорение таяния ледников;

меньшая способность поглощать СО2, а в настоящее время на океаны приходится около четверти выбросов парниковых газов.

Опасность Эль-Ниньо

Но даже это еще не все. Еще одним не менее пугающим фактором, беспокоящим ученых, является погодное явление Эль-Ниньо (Южное колебание), которое нагревает океан. Последние три года это погодное явление находилось в своей более прохладной фазе Ла-Нинья, что помогало контролировать глобальные температуры.

Однако исследователи полагают, что в данный момент формируется сильный Эль-Ниньо, который будет иметь ощутимые последствия для всего мира. Прибрежный Эль-Ниньо уже развился у берегов Перу и Эквадора, и эксперты полагают, что последует полностью сформированное событие, которое повлияет на глобальные температуры.

Исследователи также опасаются, что по мере нагрева океана, его воды могут быть менее способны хранить избыточную энергию. В результате тепло, которое содержится в них, может не задержаться там.

Карта наблюдений за Эль-Ниньо Фото: BBC

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