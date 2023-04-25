Тайна Ледникового периода: почему у Гренландии были "билеты" в первый ряд, а пострадала Антарктида

Ученые исследовали события Хайнриха, произошедшие 16-60 тысяч лет назад и обнаружили нечто крайне неожиданное.

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События Хайнриха представляют собой массивные выбросы айсбергов, произошедшие 16-60 тысяч лет назад. Известно, что во время последнего ледникового периода массивные айсберги периодически откалывались от ледяного щита, покрывающего большую часть Северной Америки, и выбрасывали быстро тающие льды в северную часть Атлантического океана вокруг Гренландии, пишет SciTechDaily.

Известно, что это событие повлекло за собой резкие изменения климата по всему миру. Они также изменили циркуляцию Мирового океана, что привело к похолоданию в Северной Атлантике и повлияло на муссонные дожди по всему миру. Однако мало что известно о том, как оно повлияло на Гренландию, у которой фактически были "билеты в первый ряд".

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Группа ученых из Орегонского государственного университета решила пролить свет на те давние события. Полученные данные поставили в тупик ученых и бросили вызов нынешнему пониманию динамики глобального климата, а также побудили исследователей к дальнейшим исследованиям роли Тихого океана.

Теперь исследователи полагают, что несмотря на то, что у Гренландии были "места в первом ряду на этом мероприятии, она так и не увидела шоу". По словам ведущего автора исследования, аспиранта четвертого года обучения в Колледже наук о Земле, океане и атмосфере Орегонского государственного университета, Каден Мартин, оказалось, что в Гренландии в тот период в буквальном смысле не произошло ничего — ее температура попросту осталась прежней.

Вместо этого ученые обнаружили, что события Хайнриха напрямую коснулись Антарктиды, которая буквально находится в другом конце земного шара. Результаты исследования показывают, что массовый откол айсбергов привел к быстрому потеплению в Антарктиде.

Изначально исследователи предполагали, что Гренландия, которая находилась в непосредственной близости от ледяного щита, должна была бы испытать похолодание. Однако тот факт, что события Хайнриха не оказали на остров ощутимого влияния, оказался весьма удивителен. Теперь исследователи полагают, что понимание этого процесса поможет ученым разобраться в динамике климата в прошлом.

Чтобы изучить прошлую историю климата, ученые бурят ледяные керны Гренландии и Антарктиды, а затем изучают образцы пыли и крошечных пузырьков воздуха, которые со временем накапливались во льду и содержат множество информации об изменениях атмосферы Земли десятки и сотни тысячи лет назад.

В своем исследовании ученые также обратились к керну, собранному в 1992 году в самой высокой точке Гренландии, где толщина ледяного покрова составляет более трех километров. С тех пор ядро хранилось в хранилище ледяных кернов Национального научного фонда в Денвере.

Ученые исследовали керн с помощью новых технологий и пришли к выводу, что то, что происходит в одной части мира, оказывает влияние на весь остальной мир. Исследователи полагают, что эта связь между полушариями, вероятно, "вызвана изменением глобальных ветров".

Исследователи отмечают, что данное открытие буквально бросает вызов нынешнему пониманию динамики глобального климата во время подобных масштабных событий и поднимает перед исследователями новые вопросы. Ученые также отмечают, что их открытие дало два дополнительных кусочка пазла и намекнуло на то, что Тихий океан играет важную роль в этих процессах, однако это еще не полная картина. Чтобы узнать больше, ученым потребуется больше исследований.

Ранее Фокус писал о том, что самый стабильный ледник Гренландии тает с чудовищной скоростью.