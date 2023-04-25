Таємниця Льодовикового періоду: чому Гренландія мала "квитки" в перший ряд, а постраждала Антарктида

Учені досліджували події Хайнріха, які відбулися 16-60 тисяч років тому, і виявили щось вкрай несподіване.

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Події Хайнріха є масивними викидами айсбергів, що відбулися 16-60 тисяч років тому. Відомо, що під час останнього льодовикового періоду масивні айсберги періодично відколювалися від крижаного щита, що покриває більшу частину Північної Америки, і викидали криги, що швидко тануть, в північну частину Атлантичного океану навколо Гренландії, пише SciTechDaily.

Відомо, що ця подія спричинила різкі зміни клімату по всьому світу. Вони також змінили циркуляцію Світового океану, що призвело до похолодання у Північній Атлантиці та вплинуло на мусонні дощі по всьому світу. Однак мало що відомо про те, як воно вплинуло на Гренландію, яка фактично мала "квитки у перший ряд".

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Група вчених з Орегонського державного університету вирішила пролити світло на ті давні події. Отримані дані поставили в глухий кут вчених і кинули виклик нинішньому розумінню динаміки глобального клімату, а також підштовхнули дослідників до подальших досліджень ролі Тихого океану.

Тепер дослідники вважають, що попри те, що Гренландія мала "місця в першому ряді на цьому заході, вона так і не побачила шоу". За словами провідного автора дослідження, аспірантки четвертого року навчання в Коледжі наук про Землю, океан та атмосферу Орегонського державного університету, Каден Мартін, виявилося, що в Гренландії в той період у буквальному сенсі не вібулося нічого — її температура залишилася незмінною.

Натомість вчені виявили, що події Хайнріха безпосередньо торкнулися Антарктиди, яка буквально знаходиться в іншому кінці земної кулі. Результати дослідження показують, що масовий відкол айсбергів призвів до швидкого потепління в Антарктиді.

Спочатку дослідники припускали, що Гренландія, яка знаходилася в безпосередній близькості від крижаного щита, мала б випробувати похолодання. Однак той факт, що події Хайнріха не вплинули на острів відчутного впливу, виявився дуже дивним. Тепер дослідники вважають, що розуміння цього процесу допоможе вченим розібратися у динаміці клімату у минулому.

Щоб вивчити минулу історію клімату, вчені бурять крижані керни Гренландії та Антарктиди, а потім вивчають зразки пилу та крихітних бульбашок повітря, які з часом накопичувалися у льоду та містять безліч інформації про зміни атмосфери Землі десятки та сотні тисяч років тому.

У своєму дослідженні вчені також звернулися до керна, зібраного у 1992 році у найвищій точці Гренландії, де товщина крижаного покриву становить понад три кілометри. З того часу ядро зберігалося у сховищі крижаних кернів Національного наукового фонду у Денвері.

Учені досліджували керн за допомогою нових технологій і дійшли висновку, що те, що відбувається в одній частині світу, впливає на решту світу. Дослідники вважають, що цей зв'язок між півкулями, ймовірно, "викликаний зміною глобальних вітрів".

Дослідники зазначають, що це відкриття буквально кидає виклик нинішньому розумінню динаміки глобального клімату під час таких масштабних подій і порушує перед дослідниками нові питання. Вчені також зазначають, що їхнє відкриття дало два додаткові шматочки пазла і натякнуло на те, що Тихий океан відіграє важливу роль у цих процесах, проте це ще не повна картина. Щоб дізнатися більше, вченим знадобиться більше досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що найстабільніший льодовик Гренландії тане з жахливою швидкістю.