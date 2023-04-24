Останній оплот. Найстабільніший льодовик Гренландії тане із жахливою швидкістю

Нове дослідження свідчить про те, що колись стабільний льодовик, що не привертав увагу, демонструє безпрецедентний відступ.

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Нещодавнє дослідження показує, що підвищення температури Атлантичного океану наражає на безпрецедентний ризик льодовики, які до цього часу залишалися стабільними, попри глобальне потепління та різкі кліматичні зміни, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні група вчених з Університету штату Огайо зосередилася на вивченні льодовика Стенструп у Гренландії, який раніше вважався одним із найстабільніших, а тому не особливо привертав увагу дослідників.

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Відомо, що цей льодовик знаходиться у південно-східному регіоні Гренландії та аж до 2016 року не було нічого, що свідчило б про те, що Стенструп може бути чимось цікавим. За словами провідного автора дослідження, ексспівробітник Центру полярних та кліматичних досліджень Берда, а нині наукового співробітника Леверхалма в Даремському університеті (Великобританія), Томаса Чадлі, у Гренландії багато льодовиків, які різко відступили з 1990-х, чим зробили свій внесок у глобальне потепління, однак Стенструп ніколи не був одним із них.

Цей льодовик не лише залишався стабільним весь цей час, а й загалом не був чутливим до підвищення температур, яке дестабілізувало інші льодовики. Вчені вважають, що це пов'язано з його географічним розташуванням та ізоляцією на мілководді.

Результати нового дослідження свідчать, що в період з 2018 по 2021 роки цей льодовик зазнав значних змін: він відступив приблизно на 8 кілометрів, а його товщина зменшилася на 20%. Дослідники вважають, що сьогодні він відступає зі швидкістю в чотири рази більше за попередню, що робить його одним з 10% льодовиків, які вносять внесок у загальну втрату льоду в регіоні.

За словами Чадлі, вони з колегами вважають, що льодовик Стенструп, ймовірно, страждає через підвищення температури у глибших атлантичних водах. Дослідники зазначають, що той факт, що швидкість відступу льодовика за останні кілька років збільшилася в чотири рази, порушує нові питання про те, наскільки швидко більші льодові маси можуть реально реагувати на зміну клімату.

Зазначимо, що раніше гляціологи використовували супутникові дані для перевірки потенційного обсягу льодовикового льоду, що зберігається на полюсах і того, як він може вплинути на рівень моря. Наприклад, повне знищення Гренландського крижаного щита може призвести до підйому рівня моря на Землі на 7,6 метра. Водночас падіння Антарктичного крижаного щита обернеться для планети підвищенням рівня моря на 60,9 метра.

Чадлі з колегами зазначають, що поведінка Стенструпа є попередженням, що навіть через довгий час стабільні льодовики можуть бути схильні до раптового і швидкого відступу, коли тепліші води починають вдиратися і впливати на нові умови.

Раніше Фокус писав про те, що мешканці чотирьох країн опиняться під водою через вибух "крижаного" озера.