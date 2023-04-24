Последний оплот. Самый стабильный ледник Гренландии тает с чудовищной скоростью

Новое исследование свидетельствует о том, что некогда стабильный, не привлекающий внимание ледник, демонстрирует беспрецедентное отступление.

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Недавнее исследование показывает, что повышение температуры Атлантического океана подвергает беспрецедентному риску ледники, которые до этого времени оставались стабильными, несмотря на глобальное потепление и резкие климатические изменения, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании группа ученых из Университета штата Огайо сосредоточилась на изучении ледника Стенструп в Гренландии, который ранее считался одним из самых стабильных, а потому не особенно привлекал внимание исследователей.

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Известно, что этот ледник находится в юго-восточном регионе Гренландии и вплоть до 2016 года не было ничего, что свидетельствовало бы о том, что Стенструп может быть чем-то интересен. По словам ведущего автора исследования, экс-сотрудника Центра полярных и климатических исследований Берда, а ныне научного сотрудника Леверхалма в Даремском университете (Великобритания), Томаса Чадли, в Гренландии много ледников, которые резко отступили с 1990-х, чем внесли свой вклад в глобальное потепление, однако Стенструп никогда не был одним из них.

Этот ледник не только оставался стабильным все это время, но и в целом не был чувствительным к повышению температур, которое дестабилизировало другие ледники. Ученые полагают, что это связано с его географическим расположением и изоляцией на мелководье.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что в период с 2018 по 2021 годы этот ледник претерпел значительных изменений: он отступил приблизительно на 8 километров, а его толщина уменьшилась на 20%. Исследователи полагают, что сегодня он отступает со скоростью в четыре раза больше прежней, что делает его одним из 10% ледников, вносящих вклад в общий расход льда в регионе.

По словам Чадли, они с коллегами полагают, что ледник Стенструп, вероятно, страдает из-за повышения температуры в более глубоких атлантических водах. Исследователи отмечают, что тот факт, что скорость отступления ледника за последние несколько лет увеличилась в четыре раза, поднимает новые вопросы о том, насколько быстро большие массы льда могут реально реагировать на изменение климата.

Отметим, что ранее гляциологи использовали спутниковые данные для проверки потенциального объема ледникового льда, хранящегося на полюсах и того, как он может повлиять на текущий уровень моря. Например, полное уничтожение Гренландского ледяного щита может обернуться подъемом уровня моря на Земле на 7,6 метра. В то же время падение Антарктического ледяного щита обернется для планеты повышением уровня моря на 60,9 метров.

Чадли с коллегами отмечают, что поведение Стенструпа является предупреждением, что даже спустя долгое время стабильные ледники могут оказаться подвержены внезапному и быстрому отступлению, когда более теплые воды начинают вторгаться и влиять на новые условия.

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