Пекельна парилка. За останні 15 років Земля накопичила стільки ж тепла, скільки і за попередні 45

Вчені побоюються, що нещодавнє швидке нагрівання Світового океану напередодні Ель-Ніньйо стане лише початком нового витка глобального потепління.

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У квітні 2023 року вчені звернули увагу на жахливу тенденцію — глобальна температура поверхні Світового океану досягла свого рекордного значення. Дослідники зазначають, що вона ніколи раніше не нагрівалася так швидко і так сильно, і, на жаль, вчені досі не розуміють, чим це зумовлено, пише BBC.

Дослідники побоюються, що рекордне нагрівання океану в поєднанні з іншими погодними явищами, зокрема й Ель-Ніньйо, що насувається (погодна система, що нагріває океан), світова температура може досягти нового рекордного рівня вже до кінця наступного року.

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Проблема полягає в тому, що тепліші океани, по суті, стануть пекельною пасткою для морського життя, крім того, це може призвести до екстремального збільшення рівня моря. Ще однією проблемою стане те, що тепліші океани менш ефективно поглинають парникові гази, які нагрівають планету.

У новому дослідженні вчені з дослідницької групи Mercator Ocean International вивчили ці загадкові явища. Вони виявили, що тільки за останні 15 років наша планета накопичила майже стільки ж тепла, як і за попередні 45. До того ж більша частина цього надлишку йде у Світовий океан. Все це відображається на житті планети — таким чином загальна температура океанів досягла нового рекорду у квітні 2023 року, а в деяких регіонах різниця із довгостроковою перспективою була величезною.

За словами провідної авторки дослідження, океанографині Каріни фон Шукманн, вони з колегами виявили, що у березні біля східного узбережжя Північної Америки температура моря була на 13,8 °C вищою, ніж у середньому в період з 1981 по 2011 роки.

Карта глобальної температури океану Фото: trump

Вчені зазначають, що досі не розуміють, чим можна пояснити таке різке підвищення температури поверхні Світового океану. Однак цікаво, що одним із факторів, який може впливати на рівень тепла, може бути зниження рівня забруднення судноплавства.

Річ у тому, що у 2020 році набула чинності постанова про зниження вмісту сірки в паливі, що використовується суднами. Це призвело до скорочення кількості аерозольних частинок, що викидаються в атмосферу. Однак, з іншого боку, ці аерозолі також допомагали відбивати тепло назад у космос, а їх відсутність могла призвести до попадання більшої кількості тепла у воду.

Наслідки потепління океану

Дані свідчать, що середня температура поверхні Світового океану збільшилася на 0,9°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Причому тільки протягом останніх 40 років стався стрибок на 0,6°C. Це значно менше, ніж підвищення температури над сушею.

Однак дослідники попереджають, що навіть це, здавалося б несуттєве підвищення температури, має свої наслідки:

зникнення видів (особливо страждають коралові рифи);

екстремальна погода — урагани та циклони зможуть поглинати більше енергії, а значить будуть більш інтенсивними та тривалими;

підвищення рівня моря (теплове розширення) та затоплення прибережних районів;

прискорення танення льодовиків;

менша здатність поглинати CO2, а нині на океани припадає близько чверті викидів парникових газів.

Небезпека Ель-Ніньйо

Але це ще не все. Ще одним фактором, який турбує вчених, є погодне явище Ель-Ніньйо (Південне коливання), яке нагріває океан. Останні три роки це погодне явище перебувало у більш прохолодній фазі Ла-Нінья, що допомагало контролювати глобальні температури.

Однак дослідники вважають, що наразі формується сильний Ель-Ніньйо, який матиме відчутні наслідки для всього світу. Прибережний Ель-Ніньйо вже розвинувся біля берегів Перу та Еквадору, і експерти вважають, що буде повністю сформована подія, яка вплине на глобальні температури.

Дослідники також побоюються, що в міру нагрівання океану, його води можуть бути менш здатними зберігати надмірну енергію. У результаті тепло, яке міститься в них, може не затриматися там.

Карта спостережень за Ель-Ніньо Фото: trump

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