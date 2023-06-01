Китай копает яму к сердцу Земли: как глубоко уже добрались и что ищут в недрах планеты

Китайские исследователи выкопали яму глубиной в 10 000 метров и она является самой глубокой из когда-либо предпринятых попыток.

Исследователи из Китая начали капать в земле яму глубиной 10 000 метров. Ученые полагают, что пройдя десяток слоев горных пород, им удастся добраться до пород мелового периода — слой известный как меловая система, возраст которого насчитывает около 145 миллионов лет, пишет IFLScience.

Отметим, что проект стартовал 30 марта 2023 года и планируется, что результаты исследования будут использованы для выявления минеральных ресурсов. Кроме того, ученые планируют использовать полученные данные для оценки экологических рисков, например, землетрясений и извержений вулканов.

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Несмотря на то, что глубина этой "кроличьей норы" впечатляют, она, увы, не станет самой глубокой рукотворной дырой на Земле. Этот титул принадлежит Кольской сверхглубокой скважине на Кольском полуострове на северо-западе России. Этот проект стартовал в мае 1970 года и достиг предела на уровне 11 034 метров ниже уровня моря.

Тогда исследователи обнаружили, что глубоко под Землей камни остаются влажными, хотя это и было крайне удивительным. Исследователи полагали, что вода не проникает в породу так глубоко. Они также ожидали обнаружить слой базальта под гранитом континента, поскольку ранее он был обнаружен в океанической коре. Однако вместо этого оказалось, что под магматическим гранитом находится метаморфический гранит.

Впрочем, копание к центру Земли не всегда проходит так гладко. Например, в 1960-х годах команда американских исследователей достигла 183 метров под морским дном, преодолев 13 метров базальта в самом верхнем слое океанской коры. Однако затем проект был закрыт из-за финансовых проблем.

По словам академика Китайской инженерной академии, Сунь Цзиньшэна, строительство бурового проекта чрезвычайно сложно, фактически его можно сравнить с движением большого грузовика по двум тонким стальным тросам.

Впрочем, исследователи успокаивают, человечество еще даже не приблизилось к тому, чтобы достичь мантии Земле. Земная кора на суше изменчива: в среднем ее толщина составляет около 30 километров, однако под горными хребтами она может достичь и всех 100 километров.

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