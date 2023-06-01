Рассудительный убийца. Самый смертоносный паук в мире меняет силу яда в зависимости от настроения

Исследователи считают, что мощный коктейль токсинов в яде этого паука варьируется в зависимости от контекста и зависит от множества факторов.

Австралийские воронкообразные пауки, или атрациды, широко известны как самые смертоносные пауки во всем мире. Их яды представляют собой сложные коктейли, которые, как считают исследователи, могут быть применены для производства натуральных пестицидов, фармацевтических препаратов, а также производства противоядия для лечения смертельных укусов пауков, пишет Science Alert.

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По мнению исследователей из Университета Джеймса Кука в Австралии, понимание того, как они производят эти сложные смеси, может помочь в более эффективном использовании их яда. Теперь исследователи полагают, что на состав яда воронкообразных пауков влияют несколько факторов, в том числе:

частота сердечных сокращений;

оборонительная способность.

По словам соавтора исследования, биолога Линды Эрнандес Дюран, ученые сосредоточились на изучении яда воронкообразных пауков, которые смертельны для насекомых, на которых они охотятся, а также приматов и людей. Австралийские воронкообразные пауки известны тем, что они чрезвычайно смертоносны, во всяком случае для людей. Ежегодно они кусают от 30 до 40 человек, однако, к счастью для нас, людей способны убить лишь самцы Сиднейского воронкообразного паука. В 1981 году исследователи разработали противоядие и с тех пор, к счастью, не зарегистрировано ни единого летального исхода.

Дюран отмечает, что во многих исследовательских работах, где ученые изучали смертоносный яд этих пауков, они не учитывали поведение и физическое состояние пауков, а также окружающую среду. В новом исследовании они с коллегами решили это исправить.

В ходе исследования они отобрали пауков четырех видов:

настоящий воронковый паук (Hadronyche valida);

Дарлинг-Даунс (Hadronyche infensa);

южный древесный (Hadronyche cerberea);

сиднейских воронкообразных пауков (Atrax robustus).

Далее исследователи провели ряд тестов, во время которых оценивали:

сбивание в кусу;

оборону;

лазание;

активное поведение.

Во время одного из тестов, ученые выдували воздух из трубочки или подталкивали пинцетом, имитируя нападение хищника, второго — поместили пауков одного вида вместе, третьего — проверили новую теорию. Исследователи все время наблюдали за пауками, а затем нанесли их поведение на карту и использовали лазерный монитор для измерения частоты сердечных сокращений пауков. Также исследователи собрали образцы яда и проанализировали его.

Для трех видов, по-видимому, не было никакой связи между их поведением, частотой сердечных сокращений и составом их яда. Однако один вид демонстрировал различные составы яда в зависимости от текущих факторов. Исследователи полагают, что подобные связи яда и состояния паука могут быть специфичными для конкретного вида, однако потребуется больше исследований, чтобы проверить это наверняка.

Ранее Фокус писал о том, что пауки могут настолько проголодаться, что начинают терять зрение.