Самый старый "живой" язык: древние люди использовали его десятки тысяч лет назад

Хотя науке известны древние письмена, возраст которых насчитывает тысячи лет, с разговорными языками все сложнее, ведь они не оставляют следа в истории. Поэтому проследить происхождение речи является сверхсложной задачей.

Язык по своей природе находится в постоянном состоянии перемен, слова и их значения развиваются и трансформируются с каждым последующим поколением. Поэтому было бы упрощением выделить один язык как самый древний в мире, пишет IFLScience.

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Тем не менее существует несколько языков, которые возникли в древние времена, но остаются востребованными и по сей день.

Иврит

Иврит, священный язык еврейского Писания, создан более 3 000 лет назад, а ранние формы языка появляются в текстах около 1200 г. до н. э. Первоначально используемый исключительно религиозными учеными, он со временем стал повседневным языком древних израильтян.

Примерно к 400 году н. э. иврит перестал быть общеупотребительным языком и был почти на грани исчезновения. Однако появление сионизма в современную эпоху привело к возрождению языка. Сейчас на нем говорят девять миллионов человек, в частности в Израиле, где он является официальным языком.

Современный иврит отличается от своего библейского аналога, как и следовало ожидать после тысячелетий. Тем не менее все еще можно обнаружить прямые связи между двумя версиями.

Санскрит

Санскрит, еще один язык, возникший из древнего религиозного контекста, служил народным языком Вед, индуистских писаний, а также исторических текстов буддизма и джайнизма. Индуистские тексты были написаны около 1200 года до н. э., обеспечивая записанную историю языка, которая охватывает более 3000 лет.

В той или иной форме на санскрите говорят и сегодня, в основном индуистские священники во время религиозных церемоний. Однако по оценкам, менее 1 процента населения Индии может говорить на этом языке, и только 14 000 человек считают его своим основным языком.

Тем не менее наследие санскрита живет. Он принадлежит к широкой индоевропейской языковой семье, устанавливая четкие связи с английским, французским, португальским, испанским, русским и многими другими языками, широко распространенными в Европе.

Тамильский язык

Поразительно, что около 80 миллионов человек используют тамильский язык в качестве повседневного языка. Древнейшая тамильская литература, Толкаппиям, датируется 300 годом до нашей эры. На тамильском говорят преимущественно на Шри-Ланке и в самом южном штате Индии.

Греческий язык

Греческий язык в той или иной форме используется как минимум с 1300 года до нашей эры. Классический греческий значительно отличается от языка, на котором говорят в современной Греции, хотя опытные говорящие должны быть в состоянии понять язык эллинистического или "койне" греческого языка, что использовался в прошлом.

Однако такие формы, как аттический диалект, на котором говорили такие выдающиеся фигуры, как Сократ, скорее всего, слишком далеки для понимания современными носителями языка.

Арабский язык

Арабский язык сыграл чрезвычайно важную роль в мировой истории. Ранние формы арабского языка датируются восьмым веком до нашей эры, но на протяжении веков он претерпел значительные трансформации, особенно между третьим и шестым веками нашей эры.

Впервые он возник в северо-западном регионе Аравийского полуострова и принадлежит к семитской семье языков, к которой также относятся иврит и арамейский. Благодаря статусу основного языка исламских религиозных текстов, сегодня около 371 миллиона человек в мире говорят на арабском как на родном языке. Кроме того, многие изучают его как второй язык из-за его важности для ислама.

Китайский язык

Не существует единого китайского языка, хотя значительная часть китайского населения говорит на современной стандартизированной форме мандаринского диалекта китайского языка. Региональные диалекты, такие как юэ (кантонский), сян (хунаньский), минь, гань, ву и кецзя, также широко распространены.

Однако все эти диалекты можно проследить до архаичного китайского языка. Некоторые из древнейших известных надписей китайскими иероглифами, найденные на черепаховых панцирях, датируемые по меньшей мере 1123 годом до нашей эры, свидетельствуют о том, что письменность существует уже более 3 000 лет. Хотя с тех пор китайский язык значительно разнообразился и эволюционировал, следы этой древней языковой системы все еще можно различить в современных носителях.

Латинский язык

Латинский язык, с его огромным историческим значением, эволюционировал от протоитальянского до древнелатинского примерно между 750 и 100 годами до нашей эры. Впоследствии он превратился в классическую латынь, которая использовалась в период поздней Римской республики и ранней Римской империи, охватывающий период с 100 г. до н. э. до 450 г. н. э.

К шестому-девятому векам нашей эры латынь трансформировалась в современные романские языки, такие как итальянский, испанский, португальский и французский.

Хотя на латыни больше не говорят как на первом языке, ей удалось избежать вымирания благодаря большому интересу к античным текстам и глубокому влиянию латыни на европейскую культуру. В частности, именно латынь выбрал Линней для биномиальной номенклатуры — научной системы названий организмов.

Эускера

Эускера считается самым древним живым языком в Западной Европе. Примерно 700 000 человек до сих пор говорят на нем в Стране Басков, автономном сообществе, расположенном в Пиренейских горах между границами Франции и Испании.

Точный возраст эускера остается загадкой, поскольку он не связан ни с одним другим существующим языком. Тем не менее эта уникальность делает его захватывающим объектом для лингвистических исследований, поскольку он является одним из немногих языков Европы, сохранившихся до притока индоевропейских языков.

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