Клубничная Луна в июне 2023: когда можно увидеть яркое полнолуние, знаменующее начало лета

До июньского полнолуния осталось всего несколько дней.

Хотя очередное полнолуние произойдет в начале июня, все же оно считается последней весенней полной Луной, потому как собой знаменует конец весны и начало лета, пишет Inverse.

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На протяжении тысячелетий люди во всем мире использовали ежемесячное появление яркой полной Луны, чтобы отметить смену времен года и начало посадки или сбора урожая. Поэтому иногда можно увидеть такое название полнолуния в июне, как Клубничная Луна. Хотя на самом деле полная Луна не будет иметь ни красный, ни розовый оттенок.

Когда можно увидеть полную Луну в июне 2023?

Жители Украины смогут наблюдать за появлением полной Луны утром в воскресенье, 4 июня. Она будет ярко светить в небе и появиться примерно в 6.42 по Киеву. Кстати почти полной Луна уже будет казаться и в субботу 3 июня и даже в понедельник, 5 июня.

Полнолуние происходит, когда Луна находится точно на противоположной стороне Земли от Солнца. С Земли можно увидеть, как наш спутник отражает весь солнечный свет и таким образом его можно увидеть полностью, только когда он не находится в тени Земли.

Жители Украины смогут наблюдать за появлением полной Луны утром в воскресенье, 4 июня Фото: space.com

Во время полнолуния этого не будет, поэтому нас ожидает очень яркая ночь и не менее яркое утро. При этом полная Луна будет находится низко над горизонтом и появится примерно в том же месте, где восходило Солнце полгода назад и взойдет снова через полгода. В течение лета и до сентября Луна будет находится ближе к горизонту. Во время полнолуния наш спутник будет иметь желтоватый или даже оранжевый оттенок и чем-то это событие будет похоже на закат Солнца.

Кстати, примерно в это же время в утреннем небе можно будет увидеть появление Марса и Венеры. Венера будет настолько яркой, что своим отражающим светом будет уступать только яркости Луны. Марс будет представлен в виде "красной звезды" и будет расположен немного левее и выше, чем Венера.

Когда будет следующая полная Луна?

Следующее полнолуние стоит ожидать уже через месяц, а именно рано утром 3 июля 2023 года. В этот раз Луна также будет очень яркой и такой будет оставаться еще как минимум один день.

Как уже писал Фокус, в мае жители Украины могли наблюдать за таким астрономическим событием, как сияние да Винчи или сияние Земли. Хотя на самом деле главным героем этого события является Луна.

Также Фокус писал о том, что люди, которые верят в теории заговора считают, что высадки человека на Луну не было, а новая их теория гласит о том, что все, что происходит на Международной космической станции снимают на Земле.