Таунхаусы на дне океана. Октополис и Окдантис были созданы осьминогами-инженерами (видео)

Исследователи отмечают, что эти массовые поселения головоногих едва ли можно назвать "морскими городами", но они действительно были возведены подводными инженерами-экологами.

Октополис и Оклантис — названия, данные двум местам у побережья Австралии, где исследователи обнаружили нечто необычное. На этих двух участках ученые наткнулись на нечто крайне необычное: мрачные осьминоги (Octopus tetricus) успешно соседствуют в этих местах с другими представителями этого вида, пишет IFLScience.

Необычность этих мест заключается в том, что головоногие, как правило, одиночки. Теперь исследователи полагают, что они на самом деле могут вести более социальную жизнь, чем считалось ранее. Отметим, что два этих сообщества были обнаружены в разное время и в СМИ тут же начали писать о том, что у побережья Австралии обнаружены подводные города, которые были созданы осьминогами. Увы, это не совсем так.

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Октополис и Оклантис едва ли можно считать "городами", однако ученые подтверждают, что они в действительности демонстрируют, что головоногие моллюски в действительности могут действовать как инженеры-экологи.

Для этих сообществ действительно характерно наличие множества нор на концентрированной территории, причем они часто укреплены панцирями или другими антропогенными материалами, например, металлом. Известно также, что осьминоги обладают невероятным интеллектом, а потому легко представить, что они способны спроектировать обширную и весьма сложную среду обитания. Однако эти места едва ли можно назвать "подводными городами", они скорее представляют собой "шумные таунхаусы".

По словам исследователей, эта среда содержит достаточное количество пищи для осьминогов, а потому они используют ее на все 100%. Если можно создать одно или несколько хороших логовищ, которые будут использовать в течение многих лет, раковины гребешков, оставленные кормящимися головоногими, могут накапливаться. Далее они фактически обеспечивают "строительный материал", необходимый для сооружения уютного логова.

В конечном итоге осьминоги используют раковины для строительства логова, что позволяет им захватывать больше гребешков, а значит оставлять еще больше раковин. В результате получается место, где дюжина и более головоногих могут строить берлоги и в конечном итоге организовывают некое сообщество.

Исследователи отмечают, что данные сообщества, по сути, являются яркими примерами экологической инженерии. Едва ли это можно назвать преднамеренными действиями, которые осьминоги изучили и теперь успешно используют. Вероятнее, это концепция, которая может широко применяться к любому организму, влияющему на окружающую среду.

Исследователи полагают, что эти сообщества являются случайной формой инженерии, в которой отлично сочетаются естественное поведение осьминогов и производимый мусор, успешно используемый для строительства берлог.

Ученые обнаружили, что осьминоги в Октополисе собирают самые крупные раковины и используют их для строительства. Крупные раковины действительно более удобны в этом процессе, однако они также предполагают и более крупную пищу. Исходя из этого, ученые полагают, что головоногие, вполне вероятно, рассматривают большие раковины гребешков, как источник питания, а наличие этих раковин для строительства логова является лишь случайным фактором.

Впрочем, нет повода для разочарования. То, что осьминоги неосознанно занимаются искусством и архитектурой, вовсе не расстроило исследователей, так как это все еще удивительное открытие — увидеть как одиночные животные, способны жить и питаться бок о бок. Однако верно и то, что для создания города требуется нечто большее, чем связка осьминогов, слетающихся вместе.

Ранее Фокус писал о том, как осьминоги охотятся со смертельной точностью.