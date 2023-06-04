Нити мироздания. Астрономы увидели сотни древних загадочных структур в центре Млечного Пути

Ученые обнаружили сотни длинных тонких структур, которые берут свое начало в сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики.

Ученые из Северо-Западного университета, США, обнаружили в центре Млечного Пути сотни новых похожих на нити структур, которые скорее всего появились в результате выбросов из огромной черной дыры, пишет Live Science.

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Авторы нового исследования обнаружили сотни ранее неизвестных тонких длинных структур, каждая из которых простирается в космос на расстояние от 5 до 10 световых лет. Чтобы понимать масштаб этих объектов, то данная длина в тысячи раз больше, чем расстояние от Солнца до карликовой планеты Плутон, которая когда-то считалась девятой планетой Солнечной системы и находится дальше всего от нашей звезды.

По словам ученых, увидеть эти структуры можно только в радиодиапазоне и скорее всего они появились в результате извержений в черной дыре Стрелец A*, которая находится в центре нашей галактики. Эти сотни космических нитей скорее всего образовались в результате высокоэнергетического выброса, который прорезал полости в окружающих газовых облаках.

Увидеть эти структуры можно только в радиодиапазоне и скорее всего они появились в результате извержений в черной дыре Стрелец A* Фото: Live Science

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути представляет собой настоящего космического монстра, масса которого в 4 млн раз больше массы Солнца. Во время предыдущих наблюдений за центром галактики астрономы обнаружили огромные энергетические пузыри возле черной дыры, которые уходят в космос на расстояние в 25 тысяч световых лет. Также эти наблюдения позволили выявить около 1000 вертикальных, похожих на нити структур. И они также выходят из черной дыры. Ученые предположили, что оба эти явления связаны с выбросами из черной дыры Стрелец A*.

Во время предыдущих наблюдений за центром галактики астрономы обнаружили огромные энергетические пузыри возле черной дыры, которые уходят в космос на расстояние в 25 тысяч световых лет Фото: Live Science

Но новые нитевидные структуры хотя такие же тонкие, как и ранее обнаруженные, но намного короче и существуют только с одной стороны сверхмассивной черной дыры. Ученые считают, что эти новые нити создал такой же выброс энергии, который привел к созданию ранее обнаруженных явлений. Что касается времени их появления, то астрономы считают, что такой выброс из черной дыры произошел примерно 6 млн лет назад. Авторы исследования предполагают, что данные нити образовались в результате взаимодействия выброшенных из черной дыры частиц и окружающих газовых облаков.

По словам астрономов, по мере улучшения наших технологий становятся известны все новые и новые особенности галактического центра. Дальнейшие наблюдения, которые запланированы, возможно помогут обнаружить еще что-то новое и ранее неизвестное в центре нашей галактики.

В любом случае новое исследование показало, то относительно спокойная черная дыра в центре Млечного Пути еще недавно по космическим меркам была очень активной.

Как уже писал Фокус, из центра нашей галактики постоянно приходят радиосигналы, которые могут иметь искусственное происхождение. Ученые создали новый алгоритм для того, чтобы выяснить, могут ли быть эти сигналы сообщениями от представителей внеземной цивилизации.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории наша Вселенная постепенно исчезает. Это происходит в результате появления излучения похожего на явление, которое приводит к исчезновению черных дыр.