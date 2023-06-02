Из центра Млечного Пути приходят повторяющиеся сигналы: похоже на сообщения от инопланетян

Ученые считают, что возможно в центре нашей галактики скрывается внеземная разумная цивилизация.

Related video

Исследователи, которые занимаются поиском признаков внеземного разума решили искать инопланетян в центре Млечного Пути. Именно оттуда приходят повторяющиеся сигналы и возможно представители внеземной цивилизации таким образом хотят заявить о себе, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для того, чтобы обнаружить потенциальную внеземную разумную жизнь нужно прислушаться к радиосигналам, которые приходят из центра нашей галактики, считают ученые из Конеллского универистета, США. Такие узкочастотные сигналы с одной стороны излучают пульсары (особый тип нейтронных звезд), а с другой стороны их используют люди, например, в таких устройствах, как радары. Ученые предполагают, что что эти радиосигналы могут быть хорошим способом для общения на очень больших расстояниях в космосе, ведь они выделяются на фоне остального радиошума.

Ученые создали специальное программное обеспечение для того, чтобы можно было провести тщательный анализ подобных радиосигналов на предмет того, что они могут иметь искусственное происхождение. Свою разработку исследователи проверили на известных пульсарах, чтобы убедиться, что можно поймать узкочастотный сигнал. Такие диапазоны частот очень маленькие, они составляют примерно одну десятую часть ширины частот, которую используют обычные FM-радиостанции.

Ученые считают, что возможно в центре нашей галактики скрывается внеземная разумная цивилизация Фото: Live Science

Ученые считают, что прослушивание повторяющихся радиосигналов, которые приходят из центра нашей галактики поможет выявить их возможное искусственное происхождение. То есть таким образом можно все-таки теоретически обнаружить существование в нашей галактике внеземной разумной цивилизации, а может и не одной.

В центре Млечного Пути находится огромная концентрация звезд, а вокруг некоторых из них могут вращаться потенциально обитаемые планеты. Ученые считают, что если разумные инопланетяне хотят связаться с другими разумными видами, то они будут посылать особые сигналы по всей галактике. Для этого они будут использовать узкочастотные сигналы, и они должны повторяться особым образом, чтобы их можно было отличать от сигналов других космических объектов. Авторы исследования считают, что существует очень малая доля вероятности, что такая комбинация характеристик в сигналах, будет создана, например, пульсаром.

Пока что первые прослушивания космоса не дали нужных результатов, но ученые хотят улучшить свой программный продукт и не оставляют надежды на то, что они найдут сигналы, соответствующие нужным критериям. Хотя ученые признают, что по факту они ищут иголку в стоге сена, учитывая наличие миллиардов звезд в центре нашей галактик. Тем не менее поиск инопланетян продолжается и возможно в будущем будет получен ответ на вопрос: мы одиноки во Вселенной или нет?

Как уже писал Фокус, ученые считают, что наша Вселенная испаряется и в конечном итоге, исчезнет. Без теории Стивена Хокинга здесь не обошлось. Согласно новому исследованию, не только черные дыры обладают особым излучением, способным их уничтожить. Другие объекты в космосе также могут иметь такое же излучение.

Что касается потенциальных инопланетян, то как уже писал Фокус, в NASA и Пентагоне пока не могут объяснить несколько случаев наблюдений НЛО в качестве земных явлений.