Под защитой ЮНЕСКО. Настоящее происхождение панамы, наследие Эквадора

Вопреки расхожему мнению, ассоциация с Панамой связана с неправильным названием, а не с ее настоящим местом рождения. Шляпа приобрела популярность во время Калифорнийской золотой лихорадки, когда золотоискатели, путешествовавшие через Панаму, восприняли его как модный аксессуар.

Соломенная шляпа токилла, известная как панама, захватила воображение бесчисленного количества людей, особенно благодаря ассоциации с такими любимыми кинозвездами, как Гэри Купер и Гамфри Богарт. Однако мало кто знает, что эта культовая шляпа на самом деле происходит из Эквадора. В последнее время среди ремесленников растет движение за возвращение настоящего наследия шляпы, которое выступает за изменение названия, отражающее его эквадорские корни, пишет Ancient Origins.

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Один из распространенных городских мифов связан с президентом Теодором Рузвельтом, который непреднамеренно сыграл определенную роль в популяризации неправильного названия. Во время своего визита на Панамский канал в 1906 году Рузвельт был сфотографирован в соломенной шляпе "токилла", которую очень любили рабочие канала за ее способность защищать от солнечных лучей.

Согласно известному изданию El Mundo, утверждение о том, что оговорка Рузвельта привела к появлению термина "панамская шляпа", является необоснованным. Существуют фотографии Рузвельта в шляпе токилла до его поездки в Панаму, а упоминания о "панамской шляпе" можно найти в СМИ за 50 лет до ее появления.

Для изготовления этих шляп ремесленники используют волокна пальмы Carludovica palmata, широко известной как пальма токилла, которая процветает в тропических регионах Центральной и Южной Америки.

Испанские конкистадоры зафиксировали практику плетения шляп из токиллы коренными жителями Эквадора еще в доиспанскую эпоху. К 1630-м годам производство сосредоточилось в Манаби, прибрежном регионе Эквадора, где шляпы также называли шляпами Джипижапа или Монтекристи. На протяжении веков процессы выращивания и производства развивались, поддерживаемые особой социальной организацией, которая передавалась из поколения в поколение.

Даже сегодня изготовление высококачественной шляпы Монтекристи может быть трудным процессом, который длится до восьми месяцев.

Ассоциация этих шляп с Панамой связана с семьей президента Эквадора Хосе Элой Альфаро Дельгадо. В начале 1800-х годов его отец, Мануэль Альфаро, поселился в Монтекристе, Манаби — регионе, известном шляпным производством. Он основал процветающий бизнес, перевозя шляпы в Панаму и экспортируя их по всему миру.

Более правдоподобное объяснение появления названия "панамские шляпы" связано с Калифорнийской золотой лихорадкой 1840-х годов. Эти шляпы приобрели популярность среди золотоискателей, которые направлялись в Калифорнию через Панаму, а впоследствии проникли на модную сцену среди американских рабочих. В ХХ веке шляпы токилла стали основной статьей экспорта Эквадора.

Настоящая история шляпы

Сегодня только около пятой части всех шляп токилла изготавливается в регионе Монтекристи, а большинство происходит из Куэнки в южных Андах Эквадора. Несмотря на признание ЮНЕСКО эквадорской соломенной шляпы токилла нематериальным культурным наследием, производители шляп жалуются на некорректную номенклатуру, связанную с их символическим творением.

Петиция на сайте change.org под метким названием "Это не панамская* шляпа" горячо призывает мировые ритейлеры отказаться от неточного названия и вместо этого называть ее "шляпа Эквадора", защитив эту проверенную временем традицию от имитаторов.

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