Совершенно невозможно: как алюминий попал в древнекитайский артефакт третьего века

Иногда в мире археологии встречаются находки, заставляющие ученых ломать головы, пытаясь установить их происхождение. Обычно это мастерские мистификации, однако иногда это настоящие тайны, которые невозможно объяснить, как Нанкинский пояс.

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Археологические находки, не соответствующие общепринятым ожиданиям, могут изменить наше представление о прошлом, заставляя нас стремиться к дальнейшим изысканиям. Хотя такие находки встречаются редко, их влияние отражается на научном сообществе, пишет Ancient Origins.

Одной из таких находок стал Нанкинский пояс — изысканная реликвия из раннесредневекового Китая, что озадачила экспертов из-за содержания алюминия — сплава, о котором не знали до 1820-х годов. Артефакт вызвал серьезные вопросы о его происхождении и природе его состава.

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В 1952 году, на начальном этапе строительства спортивной площадки для средней школы Цзиньи в городе Исин, провинция Цзянсу, лопата рабочего нечаянно проткнула землю, открыв древнюю и забытую гробницу. Значение находки стало очевидным, что побудило археологов прибыть на место и исследовать его.

В гробнице они обнаружили останки скелета, который, вероятно, принадлежал важной особе, вместе с сопутствующими погребальными предметами. Существующая надпись указывала на то, что гробница принадлежала Чжоу Чу, известному полководцу эпохи Западная Цзинь 3 века нашей эры, который умер в 297 году нашей эры.

Среди заметных останков в гробнице был роскошный пояс, правда, фрагментированный и лишенный кожаных частей, которые уже давно разложились. Семнадцать разбросанных металлических фрагментов было обнаружено вокруг бедер скелета, где должен был бы быть застегнут пояс. Изначально ничем не примечательные, эти фрагменты вскоре принесли удивительные открытия в ходе дальнейшего исследования.

При более близком рассмотрении стало очевидно, что некоторые из металлических фрагментов пояса состояли из серебра и меди, в то время как другие преимущественно состояли из алюминия, с небольшими процентами меди и марганца. Особенность этой находки становится очевидной, если учесть, что алюминий, как известно, является очень сложным для выплавки металлом, и считается, что его выделили лишь после 1827 года.

Более того, крупномасштабное производство алюминия путем электролиза бокситов не было достигнуто до 1889 года. Присутствие алюминия в Китае 3-го века ставило ученых в тупик.

Открытие вызвало ажиотаж среди научного сообщества Китая, побуждая к тщательному анализу металлических кусочков. Первоначальные тесты, проведенные Нанкинским университетом и Китайской академией наук, подтвердили, что исследуемые фрагменты представляли собой сплав, преимущественно состоящий из алюминия.

Это открытие вызвало удивление, поскольку выделение алюминия как чистого металла из бокситов без значительного потребления электроэнергии считалось сложной задачей. Дальнейшие исследования дополнительных фрагментов показали, что некоторые из них состоят из сплава, который преимущественно состоит из серебра.

Согласно некоторым источникам, другие древние китайские реликвии содержали подобные ременные пряжки с алюминиевыми компонентами. Однако эти утверждения остаются непроверенными, поскольку эти артефакты никогда не были предметом научного исследования. Несмотря на это, загадочный Нанкинский пояс произвел глубокое впечатление на китайское и мировое научное сообщество, представляя собой неразгаданную тайну.

К сожалению, информация о Нанкинском поясе и открытии могилы древнего героя остается скупой. Популярные источники подают скудные подробности на эту тему, возможно, намеренно. Официально могила Чжоу Чу упоминается редко, ограничиваясь периферией научных интернет-сообществ без четкого обоснования такой ограниченности.

Как алюминий попал в древнекитайский артефакт третьего века

В популярной литературе писатель Эрих фон Деникен обратился к этой находке в своем известном произведении "Колесницы богов", утверждая, что наличие алюминиевого сплава является доказательством того, что древние внеземные существа посещали Землю и делились глубокими знаниями с древними цивилизациями.

Хотя правдивость таких утверждений остается неопределенной, вероятно, древние китайцы разработали метод создания алюминиевого сплава с помощью техник, утраченных историей и не известных современным ученым. Если эта гипотеза окажется правдивой, она осветит скрытые тайны, похороненные в анналах человеческой истории.

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