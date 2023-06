В поисках справедливости: Камерун стремится вернуть 40 тыс. культурных объектов из немецких музеев

Согласно недавнему исследованию, немецкие музеи хранят потрясающие 40 тыс. предметов из Камеруна, что превышает всю африканскую коллекцию Британского музея. Эти преимущественно хранящиеся в хранилищах артефакты включают текстиль, музыкальные инструменты, маски, королевские сокровища и т.д.

Немецкие музеи обладают значительной коллекцией из 40 тыс. предметов из Камеруна, превосходящей всю африканскую коллекцию, хранящуюся в Британском музее. Этот вывод был обнародован во время недавней презентации исследования, проведенного Бенедикт Савой, профессором Берлинского технического университета (Technische Universität in Berlin), и Альбертом Гуаффо, профессором Университета Дшанга (University of Dschang) в Камеруне, пишет The Art Newspa.

Исследование под названием Atlas der Abwesenheit ("Атлас отсутствия") является результатом совместной работы исследователей из Германии и Камеруна в течение двух лет. При поддержке кураторов 45 немецких музеев оно проливает свет на количество культурных артефактов из Камеруна, которые сейчас находятся в немецких учреждениях.

Бенедикт Савой выразила удивление объектами камерунского наследия в коллекциях немецких музеев, отметив, что ни одна другая страна не владеет таким количеством. Для сравнения, собственные государственные коллекции Камеруна в Яунде насчитывают около 6 тыс. предметов, что значительно меньше. Однако стоит отметить, что большинство из 40 тыс. предметов в немецких музеях хранятся в фондохранилищах, а не выставляются на всеобщее обозрение.

Савой уточнила, что вышеупомянутое количество не включает объекты, расположенные в музеях естественной истории, археологические находки в музеях доисторических времен, а также предметы, находящиеся в частных коллекциях.

Покупку Германией камерунских артефактов можно проследить еще с колониальной эпохи, когда Германия объявила Камерун своей колонией в 1884 году. Стремясь расширить торговые возможности, Германия предпринимала все более жестокие меры для подавления сопротивления местных жителей вплоть до завершения Первой мировой войны.

После войны территорию Камеруна разделили между Францией и Великобританией. За три десятилетия немецкого господства колониальные войска совершили по меньшей мере 180 "карательных экспедиций", направленных на захват земель, что привело к разрушению сел, ферм, ограблению или уничтожению культурного наследия.

Во время панельной дискуссии, состоявшейся в Берлине по случаю презентации исследования, представители посольства Камеруна отметили свое желание реституции артефактов. Они назвали реституцию последним штрихом, вершиной, которой стремятся достичь.

В ответ правительство Камеруна создало комиссию по реституции, в состав которой вошли представители министерств иностранных дел, образования и культуры, традиционных королевских лидеров, гражданского общества и академических кругов. Начались регулярные встречи между комиссией и директорами музеев в Германии, однако реституция остается отдаленной целью, требующей завершения нескольких предыдущих шагов.

Разнообразие артефактов из Камеруна, хранящихся в немецких музеях мировой культуры, включает текстиль, музыкальные инструменты, ритуальные маски, королевские сокровища, такие как табуреты и троны, рукописи, оружие и инструменты. Савой отметила, что ни один из этих предметов изначально не предназначался для экспонирования в витринах.

В исследовании приводятся разные примеры камерунских предметов, найденных в немецких музеях. Среди них — вышитый бисером стул из Багама, изъятый во время "карательной экспедиции" и впоследствии возвращенный в Германию армейским офицером, хранящимся сейчас в Linden Museum в Штутгарте.

Другой артефакт, деревянный резной барабан, служивший военным трофеем, ныне хранится в Берлинском этнологическом музее (Berlin's Ethnological Museum).

