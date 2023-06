У пошуках справедливості: Камерун прагне повернути 40 тис. культурних об'єктів з німецьких музеїв

Згідно з нещодавнім дослідженням, німецькі музеї зберігають приголомшливі 40 тис. предметів з Камеруну, що перевищує всю африканську колекцію Британського музею. Ці артефакти, що переважно зберігаються у сховищах, включають текстиль, музичні інструменти, маски, королівські скарби тощо.

Німецькі музеї володіють значною колекцією з 40 тис. предметів з Камеруну, що перевершує всю африканську колекцію, яка зберігається в Британському музеї. Цей висновок оприлюднили під час нещодавньої презентації дослідження, проведеного Бенедікт Савой, професоркою Берлінського технічного університету (Technische Universität in Berlin), та Альбертом Гуаффо, професором Університету Дшанга (University of Dschang) в Камеруні, пише The Art Newspaper.

Дослідження під назвою "Atlas der Abwesenheit" ("Атлас відсутності") є результатом спільної роботи дослідників з Німеччини та Камеруну протягом двох років. За підтримки кураторів 45 німецьких музеїв воно проливає світло на кількість культурних артефактів походженням з Камеруну, які зараз знаходяться в німецьких установах.

Бенедікт Савой висловила здивування об'єктами камерунської спадщини в колекціях німецьких музеїв, наголосивши, що жодна інша країна не володіє такою кількістю. Для порівняння, власні державні колекції Камеруну в Яунде налічують близько 6 тис. предметів, що є значно меншою цифрою. Однак варто зазначити, що більшість з 40 тис. предметів у німецьких музеях зберігаються у фондосховищах, а не виставляються на загальний огляд.

Савой уточнила, що вищезгадана кількість не охоплює об'єкти, розташовані в музеях природничої історії, археологічні знахідки в музеях доісторичних часів, а також предмети, що знаходяться в приватних колекціях.

Придбання Німеччиною камерунських артефактів можна простежити ще з колоніальної епохи, коли Німеччина оголосила Камерун своєю колонією у 1884 році. Прагнучи розширити торговельні можливості, Німеччина вдавалася до все жорстокіших заходів для придушення опору місцевих жителів аж до завершення Першої світової війни.

Після війни територію Камеруну поділили між Францією та Великою Британією. За понад три десятиліття німецького панування колоніальні війська здійснили щонайменше 180 "каральних експедицій", спрямованих на захоплення земель, що призвело до руйнування сіл, ферм, пограбування або знищення культурної спадщини.

Під час панельної дискусії, що відбулася в Берліні з нагоди презентації дослідження, представники посольства Камеруну наголосили на своєму бажанні реституції артефактів. Вони назвали реституцію останнім штрихом, вершиною, якої прагнуть досягти.

У відповідь уряд Камеруну створив комісію з реституції, до складу якої увійшли представники міністерств закордонних справ, освіти та культури, традиційних королівських лідерів, громадянського суспільства та академічних кіл. Розпочалися регулярні зустрічі між комісією та директорами музеїв у Німеччині, однак реституція залишається віддаленою метою, що вимагає завершення кількох попередніх кроків.

Різноманітність артефактів з Камеруну, що зберігаються в німецьких музеях світової культури, охоплює текстиль, музичні інструменти, ритуальні маски, королівські скарби, такі як табурети і трони, рукописи, зброю та інструменти. Савой зазначила, що жоден з цих предметів спочатку не призначався для експонування у вітринах.

У дослідженні наводяться різні приклади камерунських предметів, знайдених у німецьких музеях. Серед них — вишитий бісером стілець з Багама, вилучений під час "каральної експедиції" і згодом повернутий до Німеччини армійським офіцером, який зараз зберігається в Linden Museum в Штутгарті.

Інший артефакт, дерев'яний різьблений барабан, що слугував військовим трофеєм, нині зберігається в Берлінському етнологічному музеї (Berlin’s Ethnological Museum).

