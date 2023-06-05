Наполеон и трагическая судьба его сына: как военный гений проиграл самое важнее сражение

Несмотря на усилия, направленные на сохранение династии, Наполеона Бонапарта постигла неудача. Неудачное вторжение Франции в Россию привело к его отречению в 1814 году и вынужденной ссылке. Его сын, под именем герцога Рейхштадтского, проживал в Австрии, вдали от наследия отца.

Наполеон Бонапарт, выдающийся военный и политический стратег, является одной из величайших исторических фигур западной цивилизации. Обретя известность во время Французской революции, Наполеон сыграл ключевую роль в ликвидации французской монархии и создании Республиканского национального конвента. Под его руководством французские военные достигли беспрецедентного доминирования, что привело к созданию Французской империи и провозглашению Наполеона императором Наполеоном I 2 декабря 1804, пишет Grunge.

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Преодолев все препятствия на своем пути, Наполеон столкнулся с проблемой наследования престола. Его первый брак был с женщиной по имени Жозефина, которую многие историки считают величайшей любовью его жизни.

Жозефина происходила из богатой карибской семьи, которая столкнулась с трудностями после того, как их земли были опустошены ураганами. До отношений с Бонапартом она была замужем и родила двоих детей. Их страстная связь началась в 1795 году, а через год они поженились.

Хотя ходили слухи о якобы неверности Жозефины, которые она категорически отрицала, она получила титул императрицы после коронации Бонапарта в 1804 году. Несмотря на внебрачные связи самого Бонапарта и его внебрачных детей, стремление иметь законного наследника заставило его развестись с Жозефиной, которая не могла забеременеть. Затем он женился на императрице Марии-Луизе д'Отриш, дочери австрийского императора Франциска I и потомке Марии Антуанетты.

20 марта 1811 года в Париже родился Франсуа Шарль Жозеф Бонапарт, первый сын императора Франции Наполеона I и императрицы Марии-Луизы. Как свидетельство огромной власти семьи, ребенок получил титул короля Рима, что было намеком на позицию его отца как короля Италии, значительную часть которой Наполеон ранее завоевал в 1799 году.

20 марта 1811 года в Париже родился Франсуа Шарль Жозеф Бонапарт, первый сын императора Франции Наполеона I и императрицы Марии-Луизы Фото: Википедия

В этот момент император Наполеон, казалось, обладал всем, чего он когда-либо желал. Однако империя начала разваливаться, хотя император считал, что обеспечил свою династию. После катастрофического вторжения в Россию в 1812 году Франция столкнулась с объединенными силами Шестой коалиции.

Этот военный союз европейских держав нанес сокрушительный удар по Наполеону, что привело к его отречению в 1814 году. Несмотря на попытки Наполеона передать престол своему сыну, его противники выступили категорически против этой идеи.

После падения Наполеона Мария-Луиза покинула Францию и вместе с маленьким сыном нашла убежище в Австрии, на своей родине. Там ребенок, которого по-немецки называли Францем, нашел утешение при дворе австрийского императора Франциска I.

Хотя некоторые призывали сына Наполеона остаться во Франции как символического лидера сопротивления, Мария-Луиза отвергла это предложение. Тем не менее ребенок оставался ощутимой угрозой в глазах противников Наполеона по всей Европе, поскольку они обдумывали возможность его возвращения, чтобы претендовать на трон, в котором было отказано его отцу. Когда его связь с отцом стала более отдаленной во время пребывания при австрийском дворе, молодой Бонапарт получил титул герцога Рейхштадтского благодаря влиятельным связям своей матери.

Однако молодой Бонапарт так и не имел возможности оставить свой след в мире, подобный славным подвигам своего отца. Трагично, но он умер от туберкулеза 22 июля 1832 года, в возрасте 21 года. Как утверждается, осознавая свои ограниченные перспективы оставить после себя длительное наследие, герцог Рейхштадтский на смертном одре сказал: "Мое рождение и моя смерть — вот моя история".

Тем не менее преждевременная смерть Наполеона II не ознаменовала конец рода Бонапартов. Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта, пришел к власти и правил как император Франции с 1852 по 1870 год.

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